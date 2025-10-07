나경원, 경기도지사 출마?…"서울서 5선인데"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"경기지사 출마는 예의도, 명분도 없다"

"헌정질서 지키는 데 충실할 것"

나경원 국민의힘 의원의 '경기도지사 차출론'에 대해 직접 선을 그으며 불쾌감을 드러냈다.

나 의원은 7일 페이스북에 최근 정치권에서 제기된 본인의 경기지사 차출론에 대해 "정중히 사양한다"는 입장을 밝히면서 "서울에서 5선을 한 사람이 갑자기 경기도지사 출마를 한다는 것은 경기도민에 대한 예의가 아니다"라며 강한 어조로 반박했다.

지난달 국회에서 열린 법제사법위원회 전체회의에서 나경원 의원을 비롯한 국민의힘 의원들이 참석하고 있다. 김현민 기자

그는 "정치는 명분"이라며 "추나대전 운운하면서 저를 경기도지사 출마군에 언급하는 것은 국회 법제사법위원회를 희화화하는 것"이라고 지적했다. 이어 "국회 법사위는 검찰해체, 사법파괴 등 대한민국 헌정질서 파괴와 방어의 최전선이 되어 있을 뿐 아니라, 추미애 법사위원장의 국회법과 헌법을 위반한 독단적 운영으로 의회민주주의 파괴의 본거지가 돼 있다"고 비판했다.

나 의원은 현재 국회 법제사법위원회 소속으로, 야당 간사 역할을 맡고 있다. 그는 "지금 대한민국의 헌정질서를 지키는 것이 대한민국의 지속가능한 번영과 우리 아이들의 미래에 절대절명의 과제이기에 저는 그 소명과 사명에 충실할 것"이라며 "제가 법사위의 야당 간사직 제안을 마다하지 않은 이유다"고 설명했다.

그는 "비록 국회법을 위반한 헌정사상 초유의 무기명투표소 설치에 의한 반대표결로 간사 호선 절차는 이루어지지 않았지만 사실상 야당간사로서의 그 직분을 다 하겠다"고 밝혔다.

이번 발언은 최근 국민의힘이 선출직 공직자 평가혁신 태스크포스(TF)를 출범시키고 내년 지방선거 전략을 본격적으로 준비하는 가운데, 나 의원이 내년 6월 예정된 지방선거에 경기지사 후보로 나설 수 있다는 관측이 나오면서 이뤄졌다.

정치권 안팎에선 현 법사위원장인 더불어민주당 추미애 의원과의 대립 구도가 차기 지선까지 이어질 가능성이 거론되며, 이른바 '추나대전'이 다시 펼쳐질 수 있다는 전망도 제기됐다.

하지만 나 의원은 이런 해석에 대해 불편함을 감추지 않았다. 그는 "대한민국 미래를 건 중요한 전장이 있을 국감 및 정기국회 와중에 이런 가십거리로 이름이 오르내리는 것조차 정치인으로서는 개인적 불쾌감에 앞서 국민에 대한 도리가 아니므로 다시 한번 정중히 요청드린다"며 "경기도지사 운운함은 정중히 사양한다"고 거듭 강조했다.





나 의원은 17대 국회에서 한나라당 비례대표로 정계에 입문한 이후 서울 중구(18대)와 동작을(19·20·22대)에서 당선되며 5선 중진 의원 반열에 올랐다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr

