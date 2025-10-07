박희용 대전자치경찰위원장 "가을 축제 안전한 환경 조성"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰·지자체·소방 등 관계기관 긴밀히 협력

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

가을철 축제 기간을 맞아 경찰·지자체·소방 등 관계기관이 긴밀히 협력해 시민들이 안심하고 즐길 수 있는 안전한 축제 환경을 조성한다.

대전자치경찰위원회와 대전경찰청이 가을철 지역축제 인파 사고 예방을 위해 총력 대응에 나선다.

9월부터 11월까지 대전지역은 총 58건의 지역축제가 열릴 예정이며, 일부 축제에는 수십만 명의 인파가 몰릴 것으로 예상된다.

대표 축제로는 ▲서구 아트페스티벌(10~12일, 샘머리공원) ▲국화음악회(18일, 유림공원) ▲대전 빵축제(18~19일, 소제동 일원) ▲동구동락축제(24~26일, 소제동 일원) ▲누들대전축제(11월 7~9일, 엑스포과학공원) 등이 있다.

대전자치경찰위원회와 대전경찰청은 인파사고 예방을 위한 선제적 안전관리의 필요성에 공감하며, 지자체·소방 등 관계기관과 긴밀히 협력해 축제 전 과정에서 사전 점검, 위험도 평가, 경찰력 적정 배치를 추진하기로 했다.

특히 시·경찰·소방 등은 합동으로 안전관리계획을 점검하고 인파 관리·교통 대책·안전요원 배치의 적정성을 중점 확인한다. 행사 규모와 장소 특성을 분석해 위험 수준에 따라 ▲교통·질서 관리 ▲우발상황 대비 경력 배치 ▲집중 경찰력 지원 등을 실시할 계획이다.





박희용 대전자치경찰위원장은 "시민 안전이 최우선이라는 원칙에 따라, 축제 전 과정에서 사전 점검과 현장 대응을 철저히 하겠다"며 "경찰·지자체·소방 등 관계기관이 긴밀히 협력해 시민들이 안심하고 즐길 수 있는 안전한 축제 환경을 조성하겠다"고 말했다.





