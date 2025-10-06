광주도시철도 2호선 7·10공구, 다섯번 유찰 후 재입찰

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

개착 대신 터널 전환…공사비 증액 전망

올해 입찰, 내년 착공…2030년 개통 목표

광주 도시철도 2호선 2단계 7·10공구가 다섯 차례 유찰 끝에 올해 안에 재입찰에 들어갈 전망이다.

6일 광주도시철도건설본부에 따르면 본부는 7·10공구에 대한 설계 변경을 추진하면서 기획재정부·국토교통부 등 관계 부처와 총사업비 조정을 협의하고 있다.

2단계 공사 구간인 7공구(전남대 후문∼오치동 육교)와 10공구(본촌동 OB맥주공장∼양산지구 사거리)는 도로 폭이 좁고 교통량이 많은 데다 상하수도·전기시설물 등 지하 매설물이 복잡해 난공사 구간으로 꼽혔다. 그동안 다섯 차례 입찰이 시도됐지만 예정 가격(7공구 1,516억 원·10공구 1,140억원)이 낮아 공사업체들이 기피하면서 모두 유찰됐다.

이에 따라 본부는 기존 '저심도 개착 방식'을 '터널 방식'으로 전환하기로 하고 설계 변경과 공사비 재산정에 나섰다. 저심도 개착은 도로를 파내려 공사를 진행하는 방법으로 비용은 적게 들지만, 교통 통제와 장기 공사로 시민 불편이 크다. 터널 방식은 깊은 지하를 굴착해 공사를 진행하기 때문에 비용은 늘어나지만, 공사 기간 단축과 도로 통제 최소화라는 장점이 있다.

설계 변경으로 약 500억원 안팎의 공사비 증액이 불가피할 것이라는 관측도 나오지만, 본부 측은 "보완 과정을 거쳐 최종 설계안이 확정돼야 정확한 금액을 산정할 수 있다"고 밝혔다.

현재로서는 올해 안에 7·10공구 6차 입찰 공고를 내고, 내년 중 착공도 가능할 것으로 예상된다. 착공이 현실화하면 터널 방식의 공사 소요 기간이 상대적으로 짧아 전체 2단계 구간(2030년 개통 목표) 일정에는 차질이 없을 것이라는 게 본부의 판단이다.

광주도시철도건설본부 관계자는 "설계 보완과 정부 협의가 진행 중이라 구체적인 재입찰 일정이나 증액 규모를 확정할 수는 없다"면서도 "올해 안에 입찰 공고를 내, 보다 나은 조건으로 시공사를 선정할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.





한편 지난 8월 기준 2호선 2단계 토목공사 공정률은 3.24∼5.8% 수준에 머물고 있다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr

