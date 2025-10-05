EU, 유럽산 AI 플랫폼 육성 전략 낸다…'어플라이 AI' 7일 발표

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

EU AI 주권 강화 목적

공공기관서 생성형 AI 도입

유럽산 오픈소스 수요 늘려야

유럽연합(EU)이 인공지능(AI) 분야에서 미국과 중국 등 외국 기술업체에 대한 의존도를 줄이고 유럽산 AI 플랫폼을 육성하는 방향으로 새로운 AI 전략을 내놓는다.

5일(현지시간) 영국 파이낸셜타임스(FT)는 EU 집행위원회가 유럽산 AI 도구 사용을 장려해 산업 경쟁력을 강화하기 위한 '어플라이(Apply) AI 전략'을 마련했으며, 오는 7일 공식 발표할 예정이라고 보도했다.

FT가 입수한 전략 초안에 따르면 집행위는 EU의 AI 주권을 강화하기 위해 유럽 내에서 개발된 AI 기술의 개발과 사용을 가속하는 정책을 추진한다.

정책에는 유럽 공공기관에서 확장성과 범용성이 높은 유럽산 생성형 AI 설루션을 신속히 도입하는 방안이 포함됐다.

공공기관이 유럽산 오픈소스 AI 설루션에 대한 수요를 늘려 AI 스타트업의 성장을 이끄는 핵심 역할을 해야 한다고 초안은 명시했다.

또 전략 초안은 AI 인프라와 소프트웨어를 외부에 의존하면 국가 또는 비국가 세력이 이를 무기화할 수 있으며 공급망 리스크로 이어질 수 있다고 경고했다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 재집권한 이후 유럽에서는 미국 기술 의존에 대한 불안과 함께 '디지털 독립' 요구가 급격히 확산하고 있다.





중국 역시 AI 개발에서 글로벌 리더로 부상하면서 유럽이 향후 기술 사용에서 영향력을 잃을 수 있다는 우려가 제기된다고 FT는 전했다.





박준이 기자 giver@asiae.co.kr

