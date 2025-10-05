"여수 거문도 남남동쪽 바다서 규모 2.8 지진…피해 없을 듯"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

5일 낮 12시 49분 56초 전남 여수시 거문도 남남동쪽 87㎞ 해역에서 규모 2.8의 지진이 발생했다.

기상청에 따르면 이날 발생한 지진의 진앙은 북위 33.27도, 동경 127.54도다. 지진 발생 깊이는 19㎞다.





기상청은 "지진피해는 없을 것"이라고 전했다.

김영원 기자 forever@asiae.co.kr

