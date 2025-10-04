경기도, 농촌체험여행 사진 공모전…10월10~26일

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 농촌 지역의 매력을 널리 알리고 체험관광을 활성화하기 위해 '농촌체험여행 사진 공모전'을 개최한다.

경기도는 이달 10일부터 26일까지 스마트폰과 디지털카메라 두 부문으로 나눠 공모전을 진행한다고 4일 밝혔다.

이번 공모전은 도내 농촌체험마을에서 촬영한 체험 장면과 화성시 민들레연극마을 쌈축제 등 10개 마을에서 진행중인 '경기마을 경기진작' 축제 현장을 주제로 한다.

농촌의 생생한 현장감과 따뜻한 감동을 담은 사진을 통해 농촌의 소중한 가치를 알리고 농촌관광을 활성화하려는 취지다.

경기도 농촌체험여행 사진공모전 안내 포스터

AD

참여 방법은 경기도농촌체험여행 사이트(www.ggfarmtour.com)를 통해 온라인 신청서를 내고, 지정 양식에 따라 사진을 제출하면 된다. 참가 자격에는 제한이 없으며, 경기도 농촌관광에 관심 있는 누구나 응모할 수 있다.

이번 공모전은 단순한 사진 공모를 넘어, 경기도 농촌체험마을을 직접 방문해 현장을 촬영해야 한다는 점에서 농촌 유입 효과도 기대된다. 참가자들의 현장 방문이 자연스럽게 농촌관광 수요를 이끌고, 체험마을 운영 활성화, 지역 농산물 소비 증가, 주변 상권과의 연계 효과 등 다양한 경제적 파급효과로 이어질 것으로 도는 기대하고 있다.





AD

이문무 경기도 농업정책과장은 "이번 사진 공모전이 관광객의 눈으로 본 경기도 농촌의 매력을 공유하는 계기가 되길 바란다"며 "경기도는 앞으로도 농촌관광의 콘텐츠 확장과 체험관광 활성화를 위해 다양한 정책을 추진하겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>