이장우 대전시장 "대전은 명실상부한 e스포츠 수도"

'이터널 리턴 마스터즈 시즌 8 파이널'·'대한민국 e스포츠 리그(KEL)' 결선

사진=대전시 제공

꿈씨패밀리 콜라보 굿즈 첫 출시를 한 대전시가 오는 10일부터 12일까지 3일간 '이터널 리턴 마스터즈 시즌 8 파이널'과 '대한민국 e스포츠 리그(KEL)' 결선을 대전 이스포츠경기장에서 개최한다.

시는 올해 1월, 이터널 리턴 정규 시즌인 마스터즈 시리즈 유치에 성공한 데 이어 문화체육관광부 주최의 KEL 최종 결선까지 확보하며 국내 e스포츠 중심 도시로서 입지를 굳혔다. 마스터즈 시즌 8 파이널은 10일과 12일, KEL 결선은 11일 열린다.

이터널 리턴 마스터즈 시즌 8 파이널에는 총 12개 팀 36명의 선수가 출전해 국내 최강팀을 가린다. 총상금은 2100만 원 규모로 우승팀에는 800만 원, 준우승팀에는 400만 원이 주어진다.

사진=대전시 제공

대한민국 이스포츠 리그(KEL) 결선은 올해 처음 출범한 지역 기반 이스포츠 리그로, 지난 5월부터 5개월간 전국 14개 지역 팀이 참가해 각 지역 이스포츠경기장을 순회하며 예선을 치렀다. 대전에서 열리는 이번 최종 결승을 끝으로 대장정의 막을 내리며, 총상금은 5000만 원이다.

이번 대회에서는 대전시와 종목사 님블뉴런이 협력해 '꿈씨패밀리×이터널 리턴' 콜라보 굿즈가 첫 출시된다. 크래프톤에 이어 이스포츠와 협업한 두 번째 캐릭터 굿즈다.

사진=대전시 제공

주요 품목으로는 ▲꿈꿈돌이 코롯토 4종 세트 ▲꿈돌이를 안고 있는 데비·마를렌 아크릴 스탠드 등이 있으며, 현장 꿈돌이 굿즈샵과 이터널 리턴 공식 굿즈샵에서 판매된다. 대회 이후에는 대전시 꿈돌이 굿즈샵에서도 구매할 수 있다.

시는 대전관광공사, 대전정보문화산업진흥원, 님블뉴런과 지난 7월 굿즈 브랜딩 협약을 체결했으며, 대회 기간 현장 관객을 위해 '루미야 야시장' 굿즈존, 먹거리 푸드트럭 존, 체험존을 함께 운영한다.

사진=대전시 제공

또 대전시청과 대전 홍보관(신세계백화점 7층), 대전 이스포츠경기장, 대전콘텐츠코리아랩에 이터널 리턴 포토존을 설치해 팬들에게 도시브랜드를 알릴 계획이다.





이장우 대전시장은 "대전이 명실상부한 e스포츠의 수도로 자리매김하고 있다"며 "급성장하는 이터널 리턴과 손잡고 대전을 e스포츠 산업의 중심도시로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.





