연휴 첫날 인천공항 큰 혼잡 없어 "3시간 전 도착하면 넉넉"

역대 최다 이용객 몰려

보안검색 15분 가량 소요

추석 연휴 첫날이자 연휴 중 가장 붐빌 것으로 예상된 3일 인천공항은 예상보다 큰 혼잡은 없었다.

추석 황금연휴를 앞둔 2일 인천국제공항 제1여객터미널을 찾은 여행객들이 발권하기 위해 줄을 서고 있다. 2025.10.2 강진형 기자

연합뉴스에 따르면 이날 인천국제공항공사 관계자는 "항공기 출발 3시간 전 공항에 도착하면 넉넉한 상황"이라고 밝혔다.

이날 총 23만9000명이 인천공항을 이용해 역대 최다 여객 기록 경신이 예상된다.

보안검색 노조가 추가 근무 거부 방침을 철회하며 혼잡한 아침 시간대에도 보안검색은 약 15분가량 걸렸다고 설명했다.

현재 인천공항 자회사 노동자들이 처우 개선 등을 요구하며 무기한 파업 중이지만, 여객기 운항에는 큰 지연이나 차질은 없는 상황이다.

인천국제공항공사는 연휴를 특별교통대책기간으로 지정하고 출국장 엑스레이 장비와 보안검색 인원을 확충한 바 있다.

보안검색 요원 노조들은 다른 자회사 노동자들의 파업에 맞춰 추가 근무를 거부하기로 했으나 다시 전날 사측과 추가 근무에 합의했다.

노조 관계자는 "노조 탄압을 비롯한 현안들은 추후 노사 간 논의해나가기로 했다"고 말했다.





인천공항을 포함한 전국 15개 공항의 환경미화, 교통관리, 소방, 기계시설 관리 등의 업무를 하는 자회사 노동자들은 지난 1일부터 파업에 돌입했다.





한진주 기자 truepearl@asiae.co.kr

