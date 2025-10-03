호텔서 숨진 인니 20대 여성…40대 한국남자 현지서 체포

과실치사 혐의
인도네시아의 한 호텔에서 마약을 투약한 현지 20대 여성이 사망한 사건이 발생한 가운데 한국인 남성을 포함한 2명이 경찰에 붙잡혔다.
인도네시아 매체 콤파스TV 등은 인도네시아 경찰이 지난달 중순 숨진 현지 여성 A씨(27)의 사건과 관련해 과실치사 등 혐의로 한국인 B씨(40)와 인도네시아인 C씨(45)를 체포했다고 보도했다.
경찰에 따르면 이들은 사회관계망서비스(SNS)를 통해 알게 된 사이다. 이들은 자카르타 북부의 한 유흥업소에서 마약류인 엑스터시를 함께 복용한 뒤 자카르타 인근 반텐주 탕그랑 소재 호텔로 향한 것으로 조사됐다.
당시 상황이 담긴 폐쇄회로(CC)TV에는 한 남성이 피해 여성과 함께 엘리베이터에 타는 모습이 포착됐다.
피해자는 사건 발생 당일 새벽 4시쯤부터 몸 상태가 급격히 악화됐고, 오전에는 고열 증세를 보였다. 이후 오후 12시30분경 숨진 채 발견됐다.
경찰은 부검 결과 피해자의 몸에서 둔기에 의한 타박상과 장기 손상이 확인됐다고 밝혔다. 또 마약 검사에서는 피해자와 B씨, C씨 모두 마약 양성 반응이 나온 것으로 드러났다.
지금 뜨는 뉴스
경찰은 두 사람에게 살인 혐의가 적용될 수 있다고 보고 있다. 살인 혐의가 적용될 경우 인도네시아 형법에 따라 B씨와 C씨는 최대 15년 징역형에 처해질 수 있다.
윤슬기 기자 seul97@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>