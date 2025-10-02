행복농촌 위한 발걸음… 양산시, '여성농업인 힐링프로그램' 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

10월 1일 1회차 마무리

경남 양산시농업기술센터가 여성농업인의 복지 증진과 스트레스 해소를 위해 추진한 '여성농업인 힐링프로그램'이 지난 10월 1일 참여자들의 큰 호응 속에 1회차가 성공적으로 마무리됐다.

양산시농업기술센터 여성농업인 힐링프로그램. 양산시 제공

이번 프로그램은 8월 4일부터 9월 12일까지 참가자 100명을 선착순으로 모집해 진행됐으며, '숲애서'(양산시설관리공단)에서 산림치유와 건강체험 활동이 결합된 다양한 힐링 프로그램이 운영됐다.

프로그램에 참여한 여성농업인들은 고된 농사일 속에서 벗어나 몸과 마음을 재정비할 수 있는 시간을 가졌다.

참가자들은 "그동안 쌓였던 피로와 스트레스가 많이 해소됐다", "혼자가 아닌 함께 힐링하며 공감대를 나눌 수 있어 좋았다"며 만족감을 전했다.

특히 자연 속에서 진행된 산림치유 활동과 명상, 건강 스트레칭 등은 큰 인기를 끌었다.

양산시농업기술센터 관계자는 "프로그램이 예상보다 더 큰 호응을 얻어 보람을 느낀다"며 "앞으로 진행될 2회차 프로그램에서도 참여자들이 만족할 수 있도록 내실 있게 운영할 계획"이라고 말했다.

2회차 힐링프로그램은 오는 10월 20일 진행될 예정이며, 1차와 마찬가지로 양산 관내 여성농업인을 대상으로 산림치유·건강 회복 프로그램을 운영한다.

양산시농업기술센터는 여성농업인을 대상으로 ▲문화바우처 카드 지원사업 ▲농작업 안전교육 ▲농촌 생활개선 활동 등 다양한 복지·역량강화 사업을 병행 추진하고 있다.





이번 힐링프로그램과 함께 농촌 여성의 건강한 삶을 위한 정서적 치유와 문화복지 향상의 계기가 될 것으로 기대된다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

