경찰, 국가정보자원관리원 화재 악용 ‘보이스피싱 주의보’

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문자메시지 URL 클릭 금지

출처 불분명한 앱은 삭제

경찰청은 2일 국가정보자원관리원 화재를 악용해 대체사이트 접속이나 애플리케이션(앱) 재설치를 유도하는 수법의 보이스피싱·스미싱 범죄에 주의를 당부했다.

AD

대표적으로 정부 부처 대체사이트로 바로 접속할 수 있는 링크를 제공한다는 미끼문자를 발송하여 악성 앱을 설치하게 하거나 문자나 전화를 이용해 가짜 누리집 접속을 유인하는 등의 수법이 예상된다. 행정서비스 복구 과정에서 앱 재설치나 재가입 등이 필요하다며 악성 앱 설치를 유도하는 범행 시도도 주의해야 한다.

특히 금전 이체가 필요한 교통범칙금, 건강보험료, 국세 납부 등이 범죄에 활용될 가능성이 높다. 피해를 예방하기 위해서는 행정서비스를 제공하는 누리집 또는 주요 포털사이트 정부 공지 페이지에서 확인한 대체사이트만 접속하고, 대체사이트 인터넷주소(URL)·링크가 포함된 문자메시지는 클릭하지 말아야 한다.

정부 부처 및 공공기관은 앱 재설치나 재가입 등을 문자·전화로 요구하지 않으며, 문자메시지·메신저 링크를 통해 앱 설치를 유도할 경우 사기 범행 수법이므로 유의해야 한다. 스마트폰에는 반드시 공식 앱 마켓을 통해서만 앱을 설치하고, 출처가 불분명한 앱은 삭제해야 한다.





AD

경찰 관계자는 "정부는 국민에게 URL이나 링크가 포함된 문자메시지를 보내지 않는다"며 "클릭하지 말고 112로 신고해주시길 바란다"고 말했다.





임춘한 기자 choon@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>