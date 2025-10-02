엘앤에프, LS와 전북에 전구체 공장 준공…허제홍 "K배터리 도약 계기"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

합작사 'LLBS', 새만금 4만평 공장 지어

2029년 연산 12만t…EV 130만대 규모

이차전지 소재 전문기업인 엘앤에프가 전구체 내재화를 통해 배터리 가치사슬 경쟁력을 키운다.

엘앤에프는 LS와의 합작사인 'LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS)'이 전북 군산 새만금 국가산업단지에 전구체 공장을 준공했다고 2일 밝혔다. 이번 준공으로 엘앤에프는 양극재 원료를 안정적으로 공급받을 수 있는 국내 공급망을 확보하게 됐다.

허제홍 엘앤에프 이사회의장이 LS-엘앤에프 배터리솔루션(LLBS) 새만금 이차전지 전구체 공장 준공식에서 발언하고 있다. 엘앤에프

LLBS는 엘앤에프가 지난 2023년 10월 LS그룹과 손잡고 설립한 합작사다. 총 1조원을 투자해 약 4만평 규모로 건립된 새만금 공장은 시험 생산을 거쳐 2026년 2만t, 2027년 4만t을 거쳐 2029년에는 전기차 130만대에 해당하는 연간 12만t 규모의 전구체 생산 체제를 갖출 계획이다. 약 1000명의 신규 고용 창출로 지역경제 활성화에도 기여할 전망이다.

엘앤에프는 LLBS에서 공급받은 전구체를 활용해 하이니켈 양극재를 생산, 글로벌 배터리 제조사에 공급한다. 특히 LS MnM이 생산하는 황산니켈을 LLBS가 전구체로 전환하고, 이를 다시 엘앤에프가 고성능 양극재로 가공해 납품함으로써 배터리 밸류체인을 순수 국내 기술로 완성하게 된다.

허제홍 엘앤에프 이사회 의장은 준공식에서 "LLBS 전구체 공장 준공은 대한민국 이차전지 산업 도약의 전환점이자, 글로벌 친환경 에너지 전환을 선도하는 출발점"이라고 말했다.





엘앤에프 관계자는 "글로벌 전구체 공급망이 재편되는 시점에서 새만금 공장은 국산화와 탈 중국화를 선도할 전략 거점"이라며 "프리미엄 전기차부터 보급형 전기차, 대용량 에너지저장장치(ESS)까지 안정적으로 양극재를 공급해 글로벌 고객사의 신뢰를 더욱 강화해 나가겠다"고 말했다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

