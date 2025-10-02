'화장'에 힘 쏟는 컬리…'뷰티 경력직' 집중 채용

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

6개 직무 경력직 선발

두 자릿수 채용 예상

컬리는 뷰티컬리 론칭 3주년을 맞아 '2025 하반기 컬리 뷰티 집중 채용'을 진행한다고 2일 밝혔다.

뷰티컬리 집중 채용. 컬리 제공

모집 분야는 뷰티 MD(상품기획자)와 플랫폼 전략기획(카테고리 전략) 등 총 6개 직무다. 예상 채용 인력은 두 자릿수로, 유관경력 보유자라면 누구나 지원 가능하다. 자세한 내용과 지원 접수는 컬리 채용 홈페이지에서 오는 15일까지 할 수 있다.

뷰티 MD는 e커머스와 뷰티업계에 대한 이해도가 높고 원활한 협업 능력을 토대로 5년 이상의 경력을 보유하고 있으면 된다. 플랫폼 전략기획은 사업 전략과 방향성, 중장기 로드맵을 수립할 수 있는 8년 이상의 경력자라면 지원 가능하다.





컬리는 뷰티 집중 채용을 통해 뷰티컬리의 경쟁력을 더욱 높인다는 구상이다. 2022년 11월 론칭한 뷰티컬리에는 현재 1000여개 브랜드가 입점해 있다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr

