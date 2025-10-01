폭행 신고한 시민, 경찰과 언쟁 끝에 제압 당해…전치 4주

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

폭력 현장 목격해 신고했다 경찰과 시비

체포 과정서 갈비뼈 부러지는 등 부상

경찰 "부적절 체포 여부 조사"

폭력 현장을 목격해 경찰에 신고한 30대 시민이 출동한 경찰관과 언쟁을 벌이다가 체포됐다. 이 과정에서 갈비뼈가 부러지는 등 부상을 입으면서 과잉 대응 논란이 일고 있다.

과잉 진압 논란이 된 장면. 연합뉴스, 독자 제공

1일 연합뉴스는 울산에서 30대 남성 A씨가 거리에서 폭행 장면을 목격해 경찰에 신고했다가 현장 경찰관과 언쟁 끝에 체포되는 과정에서 갈비뼈 5개가 골절되고 입술이 찢어지는 등 전치 4주의 상해를 입었다고 보도했다.

사건은 지난달 27일 오전 2시53분께 울산 남구 한 도로에서 발생했다. A씨는 한 여성이 다른 남성을 때리는 것을 보고 경찰에 신고했다.

신고받고 출동한 지구대 소속 B경장과 C경위는 현장에서 별다른 조치를 취하지 않는 듯 보였고, 이에 A씨가 "큰일이 벌어지면 어떻게 하려고 하느냐, 뭔가 빨리해야 하지 않느냐"고 지적했다.

이에 B경장은 "참견하지 말라"는 취지로 대응했고, A씨가 "폭행 장면을 보고도 신고도 못 하느냐"고 맞받아치면서 다툼이 이어졌다.

체포 과정에서 다친 얼굴. 연합뉴스, 독자 제공

다른 시민이 이를 말리고, A씨가 근처 집으로 들어가면서 한 차례 현장이 정리된 듯했으나, 담배를 피우러 다시 밖에 나온 A씨가 순찰차 안에 있던 경찰관과 눈이 마주치며 분위기가 다시 험악해졌다. 이어 B경장이 순찰차에서 내려와 A씨에게 다가갔고, 양측은 가까운 거리에서 언쟁을 벌였다. A씨의 지인이 중간에 나서 "그만하라"는 듯 제지했지만, 신경전은 이어졌다.

결국 A씨가 거친 말을 하자 B경장이 접근을 제지하던 지인의 손을 뿌리치고 A씨 코앞까지 다가가 이마를 맞대는 상황이 발생했다. 이때 C경위가 뒤에서 A씨의 목을 감아 바닥으로 넘어뜨렸고, B경장은 A씨 위로 덮쳐 뒷덜미와 손목을 붙잡아 바닥으로 세 차례 끌어당겨 엎드리게 했다. 이어 무릎으로 머리와 목을 누른 채 제압해 수갑을 채우고 A씨를 연행했다. 이 장면은 인근 폐쇄회로(CC)TV에 그대로 촬영됐다.

A씨는 "두 번이나 신고했는데도 경찰관이 데이트 폭력 현장에서 적극적으로 대처하지 않아 지적했다"며 "온몸이 눌렸지만 혹시라도 반항하면 더 문제가 될까 싶어 가만히 있었다"고 주장했다. 또 "연행 과정에서 입 안이 터져 피와 침이 고였는데도 뱉지 못하게 했고, 미란다 원칙도 제때 고지받지 못했다"고 억울함을 호소했다.

A씨는 체포 과정에서 갈비뼈 5개가 골절되고 얼굴과 입술에 찰과상을 입는 등 전치 2~4주 진단을 받았다.

경찰은 A씨가 경찰관에게 욕설을 해 모욕죄 현행범으로 체포했으며, 경찰관을 폭행하려는 것처럼 보여 물리력을 행사했다고 설명했다. 또 연행 후 A씨가 순찰차 안에서 플라스틱 창에 침을 뱉어 공무집행방해 혐의도 추가했다고 밝혔다. 다만 "체포 과정에서 사람이 다친 만큼 과잉 대응 여부를 면밀히 조사하겠다"고 덧붙였다.

A씨는 위협이나 반항이 없는 상황에서 자신을 강압적으로 제압한 것은 경찰 권력 남용이라며, 해당 경찰관 두 명을 독직폭행치상 혐의로 검찰에 고소했다.





울산 남부경찰서 소속 지구대는 사건 이후 CCTV 영상을 확인하고 나서야 A씨에게 사과 자리를 만들고 싶다는 취지로 연락한 것으로 전해졌다.





