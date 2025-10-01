李 "제가 챗GPT 유료 구독자", 올트먼 "삼성·SK, 한국의 유망한 파트너"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 1일 샘 올트먼 대표 접견

이재용 "AI 패러다임 선도 확신"

최태원 "오픈AI가 커다란 주문 했다"

이재명 대통령이 1일 용산 대통령실에서 오픈AI 샘 올트먼 대표와 악수하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 1일 샘 올트먼 오픈AI 대표를 만나 "제가 챗GPT 유료 구독자"라고 말했다. 올트먼 대표는 삼성과 SK를 "한국의 유망한 파트너"로 표현하며 파트너십 체결에 만족을 표했다.

이 대통령은 이날 용산 대통령실에서 올트먼 대표를 접견하며 이같이 말했다. 이에 올트먼 대표는 "인구 당으로 봤을 때 유료 구독자가 제일 많은 국가가 한국"이라면서 "그 부분에 대해 감사드린다"고 화답했다. 이 자리에는 이재용 삼성전자 회장과 최태원 SK그룹 회장도 참석했다.

이 대통령은 "만화에서 보던 게 현실이 됐는데 인공지능(AI) 개발이 인구가 금속을 개발하는 것과 거의 비슷한 엄청난 결과를 빚지 않을까 싶다"며 "아주 행복한 세상이 될 수 있도록 좀 더 많이 노력해달라"고 당부했다.

올트먼 대표는 "한국 같은 경우에는 번창하는 AI 생태계를 개발하겠다는 목표를 가지고 있는데, 이 부분을 같이 할 수 있게 되어서 정말 기쁘게 생각하고 있다"고 운을 띄웠다.

이어 올트먼 대표는 "한국 같은 경우에는 정말 엄청난 세계를 가지고 있는 것 같다"면서 "스타게이트 코리아를 함께하게 되어서, 한국의 유능한 파트너들과 데이터센터를 같이 구축하게 되어서 정말 기쁘게 생각한다"고 밝혔다. 올트먼 대표는 접견 전 삼성 및 SK와 스타게이트 프로젝트의 반도체(HBM) 협력 파트너십 협력의향서를 체결했다.

이어 올트먼 대표는 "소버린 AI의 목표를 같이 지원할 수 있기를 바란다"면서 "향후 더 많은 일을 할 수 있기를 기대하고 있다"고 얘기했다. 한국에 대해서는 "업계에서 봤을 때 전 세계 그 어느 국가도 가지고 있지 않은 산업 기반을 갖고 있다"고 평가했다.

이재용 "AI 패러다임 선도 확신", 최태원 "AI 3대 강국 기대"

오픈AI와 파트너십을 맺은 이재용 회장과 최태원 회장도 감사 메시지와 함께 AI 투자에 대한 의지를 드러냈다. 이 회장은 "정부가 앞장서고 저희 기업들이 함께 뛴 결과 단기간에 대한민국 AI 인프라 혁신에 커다란 토대를 마련하게 됐다"면서 "이번 협력을 계기로 대한민국이 중심에 서서 글로벌 AI 패러다임을 선도함으로써 새로운 미래를 개척해나갈 수 있다고 확신한다"고 자신했다.

이어 이 회장은 "안정적 반도체 공급은 물론 중소기업과 벤처기업을 포함하는 건강한 AI 생태계 육성에 앞장서겠다"면서 "우리 사회 미래 세대인 청소년들의 우수 AI 인력 양성에도 힘쓰겠다"고 공언했다.

최 회장은 "올트먼이 상당히 큰 수요가 앞으로 창출될 것이라 얘기하고, 메모리 반도체와 관련된 아주 커다란 비전과 주문을 저희에게 했다"며 "전 세계 메모리칩 양의 반에 해당하는 것을 단 한 기업이 맡고, 대한민국의 메모리 업체들이 그만큼의 수요를 충당하는데 협업하게 된 중요한 자리"라고 강조했다.

또 최 회장은 "저희가 오픈AI와 같이 AI 디지털센터를 대한민국 서남 지역에다가 만들어 나가도록 사인을 했다"며 "대한민국 AI 인프라를 위해 아주 중요한 또 하나의 발판이 됐고, 이러한 발판이 계속돼서 저희가 AI 3대 강국으로 거듭나게 되기를 기대한다"고 덧붙였다.





이날 오픈AI가 삼성 및 SK와 맺은 파트너십은 스타게이트 프로젝트에서 협력하는 내용을 골자로 하고 있다. 스타게이트 프로젝트는 오픈AI가 추진하고 있는 대규모 AI 인프라 구축 사업이다. 사업 과정에는 반도체 재료인 웨이퍼가 월 최대 90만장 필요한데, 오픈AI는 웨이퍼를 삼성과 SK로부터 공급받고 싶다고 밝혔다.





