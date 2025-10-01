부산 기장군, 철도 인프라 확충 총력… KTX-이음 기장역 유치·정관선 예타통과 촉구

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

기장군(군수 정종복)은 철도 인프라 확충을 통한 획기적인 교통편의 개선을 위해 총력을 기울이고 있다.

정종복 기장군수는 이날 대전 코레일 본사와 기획재정부를 직접 방문해 KTX-이음 기장역 유치와 도시철도 정관선 예비타당성조사 통과 촉구 퍼포먼스를 진행했다.

기획재정부 청사 앞에서 기장군 철도 인프라 구축을 위한 퍼포먼스가 진행되고 있다. 기장군 제공

이 자리에는 정동만 국회의원, 기장군의회 박홍복 의장, 지역 주민들이 함께 참여해 철도 인프라 구축에 대한 군민의 간절한 염원과 지자체의 강력한 의지를 전달했다.

정 군수는 "기장군은 부산시 면적의 3분의 1을 차지하고 있음에도 교통 인프라가 열악해 군민 불편이 크다"며 "KTX-이음 기장역 유치와 정관선 예타통과를 반드시 실현해 17만 4000여 군민의 교통 편의를 개선하고 지역 균형발전을 이끌겠다"고 강조했다.

기장군은 KTX-이음 기장역 정차를 위해 2024년 3월부터 총 16회에 걸쳐 범군민 유치 활동을 이어오고 있다. 올해에는 한국외식업중앙회 부산시지회 기장군지부, 기장군 소상공인 연합회, 코레일 부산경남본부, 스카이라인루지 부산 등과 업무협약을 체결해 기장역 이용객 대상 혜택을 확대하고 있다.





또 도시철도 정관선 예타 통과를 위해 서명운동과 범군민 총궐기대회를 전개하고 국회·기재부·부산시 등 유관기관을 지속적으로 방문하는 등 사업의 필요성과 당위성을 적극 피력하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

