순창군, 금정 체육공원에 '쌍치 파크골프장' 개장

18억 4,300만원 투입…18홀 규모

전북 순창군이 1일 금정 체육공원에 18홀 규모의 쌍치 파크골프장을 개장했다.

군에 따르면 이번에 개장한 파크골프장은 총사업비 18억 4,300만원이 투입돼 조성됐으며, 관리실, 스크린 골프장, 실내 연습장 등 체계적인 부대시설을 갖추고 있어 군민들에게 수준 높은 편의를 제공할 것으로 기대된다.

순창군이 1일 금정 체육공원에 18홀 규모의 쌍치 파크골프장을 개장했다. 순창군 제공

특히 이 시설은 단순한 운동 공간을 넘어 세대 간 소통과 화합의 장으로서, 지역사회에 긍정적인 활력을 불어넣는 소중한 장소가 될 전망이다.

이날 개장식은 최영일 군수, 손종석 군의회 의장 및 의원 등 주요 내빈과 쌍치면 기관·사회단체 관계자, 파크골프협회 회원 등 약 450여명이 참석했다.

행사는 개회 및 내빈 소개, 국민의례, 경과보고, 기념사, 축사 순으로 진행됐으며, 테이프 커팅, 기념식수, 기념 촬영 등으로 마무리됐다.

개장식에 이어, 새로운 파크골프장의 개장을 기념하는 제1회 순창군수배 파크골프대회가 열렸다. 28개팀 350여명의 파크골프 동호인들이 참여한 가운데 진행된 이번 대회는 참가자들의 열띤 경쟁과 함께 서로의 기량을 뽐내는 축제의 장이 됐다.





최영일 군수는 "군민의 건강 증진과 여가 선용을 위한 선진 체육시설 확충이라는 목표 아래 많은 노력을 기울인 끝에 결실을 보게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로 이곳이 다양한 연령층이 교류하고 소통하는 복합 문화 공간으로 자리매김하길 바란다"고 말했다.





