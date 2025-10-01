용인시, 경안천·금학천 합류부에 455㎡ 수변광장 착공

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

문화광장·버스킹무대 등 설치…내년 1월 준공

중앙동 휴식·문화공간 확충…상권 활성화도 기대

경기도 용인시는 처인구 김량장동의 경안천·금학천 합류부에 455㎡ 규모의 '김량장 수변공원' 조성공사를 착공했다고 1일 밝혔다.

이 사업은 국토부 공모사업인 중앙동 도시재생사업의 일환이다. 사업에는 2억2000만원이 투입돼 내년 1월 준공 예정이다. 사업은 시가 주관하고, 용인도시공사가 시행한다.

시는 사업을 통해 경안천 좌안 금학천 합류부에 계단형 문화 광장이 배치되며, 휴게 스탠드·계단 버스킹 무대도 설치한다. 침수 위험을 고려해 공원에는 안전 시설물을 배치하고 다양한 문화공연과 체험행사를 진행할 수 있도록 조성할 예정이다.

시는 공원 조성이 완료되면 중앙동 도시재생사업지 내의 ▲김량장 들락날라거거리 조성사업 ▲낙하분수 설치사업과 함께 중앙시장 일대 상권 활성화가 기대된다고 설명했다.

이번 공원 조성은 중앙동 도시재생 사업 추진을 위한 방문객과 주민 설문조사를 통해 추진됐다. 설문조사에서 응답자의 77%가 중앙시장 인근 식음·휴게공간 필요하다고 답했고, 체험프로그램이 필요하다는 의견이 51.5%에 달했다.





이상일 용인시장은 "수변광장이 시민에게 휴식과 문화 향유 공간이 되도록 할 것"이라며 "중앙동이 시민의 사랑을 받고 지역 상권도 활성화하도록 도시재생사업을 치밀하게 진행해 나가겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

