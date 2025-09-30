임실군, 치즈축제서 '반려동물 홍보관' 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"유기 동물 입양 문화 확산"

전북 임실군이 내달 8~12일 5일간 열리는 임실N치즈축제에서 반려동물 문화 조성을 위한 홍보관을 운영한다.

임실군이 내달 8~12일 열리는 임실N치즈축제에서 반려동물 문화 조성을 위한 홍보관을 운영한다. 임실군 제공

AD

30일 군에 따르면 이번 반려동물 홍보관 운영은 유기 동물 입양 문화 확산을 위해 관광객을 대상으로 입양 상담을 진행한다.

입양자에게는 배변 패드, 이동장 등 실생활에 필요한 입양 물품을 지원하고, 입양 기념 촬영을 진행해 새로운 가족과의 첫 만남을 기록할 수 있도록 한다. 부스 내 포토존은 누구나 자유롭게 이용할 수 있으며, 방문객에게는 키링과 홍보 엽서를 제공해 즐거움을 더할 계획이다.

홍보관에는 군의 반려동물 인프라와 세계명견테마랜드 사업을 소개하는 백드롭과 배너 등을 설치하고, 오수반려누리와 반려동물 관련 사업, 캠핑장과 펫 추모공원 안내 리플릿도 배치해 다양한 정보를 제공할 예정이다.





AD

심민 군수는 "이번 축제를 통해 많은 방문객이 유기 동물 입양과 반려 문화에 관심을 갖는 계기가 될 것이다"며 "앞으로도 입양 활성화와 반려 산업 홍보 등 다양한 정책을 추진해 사람과 반려동물이 함께 어울려 살아가는 행복한 임실군을 만들어 나가겠다"고 말했다.





호남취재본부 김우관 기자 woogwank@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>