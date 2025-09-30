[비트코인 지금]신범준 바이셀스탠다드 대표 "토큰증권·스테이블코인 융합, 디지털 금융 새 표준"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"토큰증권은 스테이블코인에게 검증된 실물자산 투자처를, 스테이블코인은 토큰증권에게 글로벌 결제 인프라를 제공해 서로를 완성하는 완벽한 시너지가 가능합니다."

AD

신범준 바이셀스탠다드 대표는 30일 한국거래소가 주최한 'Korea Capital Market Conference 2025'에서 토큰증권과 스테이블코인의 융합이 디지털 금융의 새로운 표준이 될 것이라 밝혔다. 두 디지털 자산의 결합이 기존 금융 시스템을 뛰어넘는 새로운 디지털 금융 표준을 만들어낼 것이라는 전망을 제시했다.

'토큰증권, 한국 자본시장의 새로운 성장엔진'을 주제로 한 강연에서 신 대표는 "토큰증권의 진정한 잠재력 실현을 위해서는 글로벌 투자자 접근성과 즉시 결제 시스템이 필요하다"며 "스테이블코인 발전을 위해서는 안정적이고 매력적인 실물경제 투자처가 필요하다"고 말했다. 이어 "이 둘의 결합이 만드는 시너지는 명확하며, 토큰증권과 스테이블코인의 결합은 이미 세계적으로 현실화되고 있다"고 덧붙였다.

미국 DTCC, 유럽중앙은행, 싱가포르 MAS 등이 스테이블코인과 토큰화 자산 연계 실증을 활발히 진행 중이다. 국내에서도 코스콤과 한국예탁결제원이 관련 인프라 구축에 나서고 있다.

신 대표는 이같은 글로벌 융합 트렌드에서 한국만의 독점적 자산인 K-콘텐츠 지적재산권을 핵심 차별화 요소로 제시했다. 그는 "토큰화 가능한 K-콘텐츠 자산 규모가 200억~300억 달러에 이른다"며 "전 세계 2억2500만 한류 팬들은 단순한 소비자를 넘어 적극적 투자 참여자가 될 수 있다"고 분석했다.

그러면서 "K-POP, 음원, 드라마, 영화, 웹툰 등의 IP(지적재산권) 등이 토큰화되면 팬덤과 투자가 결합된 새로운 자본시장 모델이 탄생한다"며 "이는 한국이 글로벌 디지털 자산 시장에서 독특한 경쟁우위를 확보할 기회"라고 밝혔다.

신 대표는 이날 발표에서 바이셀스탠다드가 이러한 융합을 선제적으로 추진해왔다고 공개했다. "지난 4월 설립한 싱가포르 BSFX 법인을 통해 스테이블코인을 결제수단으로 활용한 인프라를 구축하고 있다"며 "국내외 투자자를 연결하는 새로운 토큰증권 거래 플랫폼을 구축하며, 토큰증권과 스테이블코인 융합 모델의 실질적인 사례를 만들어가고 있다"고 설명했다.

신 대표는 이같은 혁신적 시도들을 뒷받침할 제도적 환경도 빠르게 조성되고 있다고 분석했다. 토큰증권 법제화에 대해서는 "입법 환경의 급속한 개선으로 여야 5명 의원의 법안 발의와 초당적 지지 확보, 금융위원회의 8차례 연속 강조, 디지털자산 분야 중 유일하게 국정과제와 중점 전략과제 동시 선정 등이 맞물리며 2025년 내 제도화 완성이 가시화되고 있다"며 "토큰증권이 첫 번째 도미노 역할을 하여 디지털자산 산업 전반의 제도화를 견인할 것"이라고 내다봤다.





AD

특히 토큰증권 발전이 한국 사회의 구조적 문제 해결에도 기여할 것이라고 전망했다. 한국 가계자산의 75.2%가 부동산에 편중된 문제에 대해 "새로운 투자처를 제공하여 시장 친화적으로 포트폴리오를 다각화하는 것이 근본 해법"이라며 "토큰증권을 통해 만원부터 고가 자산에 투자할 수 있게 되면서 자산 불평등 해소와 경제성장을 동시에 달성하는 투자 민주화가 실현될 것"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>