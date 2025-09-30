목포항구축제, 시민·관광객 호응 속 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

수산물 직거래·낚시대회·체험 프로그램 등

목포를 대표하는 목포항구축제가 지난 26~28일 삼학도 일대에서 열렸다. 목포시 제공

AD

전남 목포시가 지난 26~28일 사흘간 삼학도 일원에서 개최한 '2025 목포항구축제'가 시민과 관광객의 큰 호응 속에 성황리에 막을 내렸다.

올해 축제에서는 '해상 어시장 파시'가 열려 대하·덕자·병어·갈치 등 가을철 수산물을 현장 경매로 판매하며 항구의 활기를 재현했다. 시민과 관광객들은 저렴한 가격에 신선한 수산물을 낙찰받으며 파시 문화를 생생하게 체험했다.

대표 프로그램으로 새롭게 마련된 '시민 낚시대회'는 감성돔을 대상으로 한 루어 낚시 방식으로 진행돼 많은 참여자를 끌어모았다. 가족 단위 방문객들은 어린이 맨손 대하 잡기 체험에도 몰려 즐거움을 더했다. 현장에서 잡은 수산물은 '구이터'와 '수랏간'에서 즉석 조리돼 특별한 미식 경험을 제공했다.

야간에는 '미디어아트 터널', '소망 캔들라이트', '오션달빛 시네마'가 운영돼 항구의 낭만을 더했고, '항구 책bar다'는 칵테일과 함께 휴식을 즐길 수 있는 문화공간으로 자리 잡았다.

올해 축제는 먹거리 운영의 투명성과 위생 관리도 개선됐다. POS기 도입과 '바가지요금 근절센터' 운영, 다회용기 사용 확대 등으로 신뢰도를 높였다. 또한 임시 화장실·수유실·휴게 공간 확충, 셔틀버스 확대, 드론·CCTV 모니터링 등으로 편의와 안전을 강화하며 큰 호평을 받았다.





AD

시 관계자는 30일 "다양한 시도로 변화와 가능성을 확인한 축제였다"며 "내년에는 대표 프로그램을 강화하고 미비점을 보완해 완성도 높은 축제를 선보이겠다"고 말했다.





호남취재본부 정승현 기자 koei9046@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>