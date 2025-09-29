이억원 금융위원장 첫 은행장 간담회…"생산적 금융 적극 공급해달라"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부동산에서 첨단산업으로 자금 공급 유도

간담회 전 '국정자원 화재' 장애 수습 당부

배드뱅크에 은행권 적극적인 참여 요구

이억원 금융위원장은 취임 후 첫 은행장 간담회에서 "정부가 은행권의 투자 여력을 확대하도록 은행권 자본규제를 개선한 만큼, 은행들도 규제개선 취지에 걸맞게 생산적 금융을 적극 공급하는 변화된 모습을 보여달라"고 당부했다.

금융위는 29일 서울 은행회관에서 '금융위원장-은행장 간담회'를 개최하고 금융 대전환을 위해 20개 은행장과 간담회를 개최했다고 밝혔다.

간담회는 우리 경제가 직면한 다양한 구조적 문제의 해결과 지속가능한 성장을 도모하기 위해 은행이 나아갈 방향에 대해서 함께 논의하고자 마련됐다.

이 위원장은 간담회 시작 전 먼저 국가정보자원관리원 화재사고를 언급했다. 그는 "금융서비스상 장애로 국민들이 불편을 느끼지 않도록, 계속해서 상황 변화에 맞게 신속하게 금융서비스 장애 내용과 대체 거래 수단을 상세히 알려달라"고 말했다.

이 원장은 생산적 금융과 관련 "정부가 은행권의 투자 여력을 확대하고 자본을 보다 효율적으로 활용할 수 있도록 은행권 자본규제를 개선한 만큼 은행들도 생산적 금융 공급에 적극적으로 나서달라"고 재차 강조했다.

소비자 중심 금융에 대해서도 한마디 했다. 이 위원장은 "차주의 여건을 가장 잘 아는 은행이 어려움을 겪고 있는 연체자들이 신속하게 경제적으로 복귀할 수 있도록 역할해달라"며 "곧 출범할 장기연체채권 채무조정 프로그램과 관련해 은행권이 연체채권 매입 대금 민간 기여분의 대부분을 분담하는 등 주도적이고 적극적인 역할을 해달라"고 말했다.

신뢰 금융과 관련해 가계부채의 철저한 관리와 주력산업의 사업 재편 등 당면한 리스크 요인에 대한 점검을 당부했다. 이 위원장은 "최근 금융권 해킹사고와 관련해, 철저한 원인 규명에 따른 엄정한 조치와 더불어 징벌적 과징금 도입 등 제도 개선을 신속하게 추진하겠다"며 "은행장도 자기 책임하에 보안체계를 재점검하고 내부 관리체계를 강화해달라"고 말했다.

은행권, 부동산 쏠림 변화 공감…생산적 금융 활성화 추진 약속

19일 서울 여의도 중소기업중앙회에서 열린 '금융 대전환 회의'에 참석한 이억원 금융위원장 등 참석자들이 기념사진을 찍고 있다. 2025.09.19 윤동주 기자

은행연합회장과 은행장들은 금융당국의 기조에 공감했다. 은행권도 부동산에 쏠린 자금을 서민·실수요자와 기업 등에 충분히 공급해야 한다는 입장이다.

은행장들은 앞으로 우리 경제를 이끌어나갈 AI·반도체 등 미래 전략 산업 및 신성장, 혁신 벤처기업 등을 발굴하고 적극적으로 자금을 공급하는 등 생산적 금융 활성화를 추진하겠다고 밝혔다. 이 과정에서 은행이 충분한 자금 공급 여력을 확보할 수 있도록 자본규제 등의 추가 개선이 필요하다고도 건의했다.

아울러 관련 생태계 지원을 위한 국민성장펀드에의 적극적인 참여 의사도 밝혔다. 이날 오전 우리금융그룹은 총 80조원 규모의 생산적 금융 투자 계획을 발표했다. 민간으로는 처음으로 국민성장펀드에 10조원을 투입하겠다고 밝혔다. 임종룡 우리금융 회장은 "우리금융이 미래동반성장에서 선구적 역할하겠다는 의지를 갖고 있다"며 "우리금융에서 가용한 자원 규모, 전체 금융권에서 우리금융이 차지하는 비중 약 10%를 고려해 국민성장펀드에 10조원을 투입하기로 했다"고 말했다.

또 서민·소상공인 등 금융 취약계층을 위한 맞춤형 금융지원을 지속 추진하고, 금융상품과 서비스의 접근성을 높이겠다고 밝혔다. 아울러 연체자의 재기를 돕는 사회통합 차원의 장기연체채권 채무조정 프로그램 취지에 깊이 공감하며, 은행권도 사회적 책임을 다하기 위해 적극 참여하겠다는 뜻을 드러냈다.

금융의 신뢰를 높이기 위한 방향도 제시했다. 가계부채 관리, 내부통제와 소비자보호 강화는 물론, 보안 사고와 관련해 사고 취약 부문 프로세스를 개선하고 그룹 전체의 안전망을 강화하는 등 다양한 방안을 추진 중에 있다고 전달했다.

은행의 사회적 어젠다 참여 필요성에 대한 논의도 이어졌다. 은행들은 발표된 대로 중대재해 발생 이력을 신용평가에 반영하는 등 사회적 책임 경영의 확산에 기여할 것이라고 하였다. 또 지역 내 자금 공급의 취지에 공감하면서, 지역 내 자금 공급 확대에 따른 인센티브 필요성 등을 건의했다.





이 금융위원장은 "금융 대전환이라는 목표를 향해 한 방향으로 함께 나아가자"며 "정부와 유관기관도 금융 행정과 감독 전반의 공공성·투명성 제고 및 소비자 중심 금융의 확립을 위해 쇄신하겠다"고 응했다.





황윤주 기자 hyj@asiae.co.kr

