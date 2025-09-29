안산시, 추석연휴 종합대책 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

안전·의료·환경 등 10개분야 대책반 가동

경기도 안산시는 추석 연휴 기간 합동 종합대책반을 가동한다고 29일 밝혔다.

이민근 안산시장이 추석 연휴를 앞두고 종합대책 수립을 위한 회의를 주재하고 있다. 안산시 제공

AD

시는 다음 달 3일부터 9일까지 7일간 ▲안전사고 ▲응급진료 ▲생활폐기물 민원 처리 ▲교통 수송 ▲지도단속 ▲취약 지원 등 10개 분야, 26개 부서 510명의 공직자가 참여하는 종합대책반을 구성했다.

시는 이 기간 종합상황실을 중심으로 분야별 상황반을 구성해 주민 불편 및 민원 사항과 각종 사건·사고 발생 시 신속하게 대응한다는 방침이다. 특히 24시간 운영되는 재난상황실을 통해 각종 기상정보와 재난사고를 접수·관리하고, 경찰·소방 등 유관 기관과의 긴밀한 협조 체계를 유지한다.

연휴 기간 안산 지역에는 근로복지공단 안산병원, 사랑의병원, 동안산병원, 고려대학교 안산병원, 한도병원, 단원병원 등 6개 응급의료 기관이 24시간 비상 진료체계를 유지한다. 상록수·단원보건소는 보건진료 대책반을 편성해 의료 민원에 대응하고, 연휴 기간에 문을 여는 병·의원과 약국을 지정한다.

환경 분야에서는 생활폐기물 수거 일정에 대한 사전 홍보를 진행하고 비상대응반을 편성해 긴급한 민원에 대응한다. 연휴 기간 중 다음 달 6·7일을 제외한 나머지 날짜에는 생활쓰레기를 정상 수거한다.

시는 또한 명절 교통 수요 증가에 대비해 시내버스와 시외버스터미널 시설을 점검하고, 운수 종사자 안전교육을 강화한다. 귀성객 편의를 위해 비상 연락망을 유지하고, 시외버스터미널 등 관련 기관과는 협조 체계를 구축할 방침이다.

아울러, 다문화마을특구 등 외국인 주민 밀집 지역에서는 방범 순찰과 비대면 민원 안내를 병행한다. 노숙인 쉼터 등 62개 사회복지시설에는 지원금을 지급해 취약계층의 돌봄 공백이 발생하지 않도록 운영할 계획이다.

안산시 민원콜센터(1666-1234)는 연휴 기간 중 토요일과 공휴일은 오전 9시~오후 6시까지 운영하며, 일요일과 추석 당일은 오전 9시부터 오후 1시까지 이용할 수 있다.





AD

이민근 안산시장은 "민족 최대의 명절인 추석을 맞아 시민들이 가족과 함께 따뜻하고 안전한 연휴를 보낼 수 있도록 빈틈없는 비상 대응 체계를 가동하겠다"며 "예측하기 어려운 재난·응급 상황에도 신속히 대응해 시민 불편을 최소화할 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>