호반그룹, 2026년 주니어 공개채용 실시…6개 계열사 참여

호반건설·대한전선·호텔앤리조트 등 6개 계열사 참여

10월 12일까지 서류 접수, 서류→인성검사→면접→검진 순 진행

신입 외에도 1~5년 차 경력자 ‘주니어프로’ 전형 운영

약 4개월간 실무 경험 후 정규직 전환 가능한 ‘Boost 인턴십’ 병행

“계열사 경쟁력 강화·미래 성장 동력 확보 위한 채용”

호반그룹이 2026년 주니어 공개채용을 실시한다고 29일 밝혔다.

호반그룹은 이번 채용을 통해 그룹의 지속적인 성장과 계열사 경쟁력 강화를 위한 핵심 인재를 확보한다는 계획이다. 채용에는 호반건설, 호반TBM, 대한전선, 호반호텔앤리조트, 호반프라퍼티, 대아청과 등 6개 계열사가 참여한다.

모집 분야는 경영기획, 건축설계, 건축, 토목, 설비, 전기, 안전, 생산관리, 해저시공, 품질, R&D, 해외영업, 마케팅, 콘텐츠, 사업장 운영, 농산물 영업 등이다.

서류 접수는 10월 12일까지다. 서류 전형, 인성검사, 면접, 채용검진 순으로 진행된다. 세부 채용 정보는 호반그룹 채용사이트(hoban.careerlink.kr)에서 확인할 수 있다.

호반그룹은 이번 채용에서 신입사원뿐 아니라 채용연계형 '호반 Boost 인턴십'과 1~5년 차 경력자를 대상으로 한 '주니어프로' 전형도 운영한다고 설명했다. 인턴십 참가자는 약 4개월간 실무 부서에서 근무하며 평가 결과에 따라 정규직으로 전환될 수 있다.





호반그룹 관계자는 "이번 공개채용은 그룹의 미래를 이끌어갈 인재를 발굴하기 위한 것"이라며 "각 계열사의 사업 경쟁력을 높이는 데 기여할 수 있는 우수 인재들의 적극적인 지원을 기대한다"고 말했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

