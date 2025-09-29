중랑구, ‘유기 동물 입양 사진·수기 공모전’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“함께해서 더 행복하개” 내달 15일까지 접수

서울 중랑구(구청장 류경기)는 유기 동물 입양에 대한 사회적 관심과 생명존중 문화를 확산하기 위해 ‘2025 중랑 유기 동물 입양 사진·수기 공모전’을 개최한다고 29일 밝혔다. 공모 기간은 10월 15일까지다.

지난해 11월 열린 반려 축제에서 유기견을 안고있는 류경기 중랑구청장. 중랑구 제공.

이번 공모전은 ‘제3회 중랑 반려 가족 문화축제’ 사전 행사로, 유실·유기 동물을 가족으로 맞이한 이후의 따뜻한 일상을 공유하며 입양 문화를 확산하고자 기획됐다. 공모 주제는 ‘유실·유기 동물 입양 후 함께하는 행복한 일상’이며, 2023년 이후 중랑구에서 개 또는 고양이를 입양한 구민 누구나 참여할 수 있다. 참여자는 입양 증빙 서류와 함께 소중한 순간을 담은 사진과 수기를 제출하면 된다.

출품은 1인당 최대 3점까지 가능하며, 사진은 JPG 또는 JPEG 형식으로 2000×3000픽셀 이상의 해상도여야 한다. 2023년 1월 이후 직접 촬영한 작품이어야 하며, 촬영 일시 등 메타정보가 포함돼야 한다. 합성사진이나 컴퓨터 그래픽 이미지는 출품할 수 없다. 수기는 직접 작성한 300자 이상 내용에 한해 응모할 수 있다.

심사는 외부 전문가가 맡으며, 대상 1명, 최우수상 1명, 우수상 2명, 장려상 3명 등 총 7점을 선정한다. 수상자에게는 반려동물 유모차 등 관련 용품이 제공되고, 입선 10명에게는 1만원 상당의 커피 쿠폰이 증정된다. 수상작은 11월 8일 ‘제3회 중랑 반려가족 문화축제’ 현장에서 전시되며, 이후 동물복지 홍보물에도 활용될 계획이다.

류경기 중랑구청장은 “성숙한 반려문화는 생명존중에서 시작된다”며 “이번 공모전이 유기동물 입양에 대한 긍정적 인식을 넓히는 계기가 되길 바란다”고 말했다.





한편, 중랑구는 추석 연휴 등 장기간 외출에 대비해 돌봄이 어려운 취약계층을 위한 ‘우리동네 펫위탁소’를 운영 중이다. 기초생활수급자, 차상위계층, 한부모가족, 1인 가구가 대상이며, 지역 지정 위탁업체 ‘망우동 금란동물애견’에서 최대 10일까지 안전한 돌봄 서비스를 제공한다. 이를 통해 반려동물 방치와 유기를 예방하고 건강한 반려 문화를 조성하는 데 힘쓰고 있다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

