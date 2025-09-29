美 관세 선수출 효과 제한…시행 후 수출은 미국外 확대

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관세 발표 직후 1주일 물동량 25.9%↑…시행 후 20.8%↓

4월 보편관세 발효 뒤 美수입 위축, 세계 수출은 오히려 증가

반도체·의약품 관세 앞두고 선수출 가능성…공급망 관리 필요

트럼프 2기 행정부의 전면적인 관세 정책 전후로 세계 수출 물동량에 단기 급변동이 나타난 것으로 분석됐다.

한국무역협회 국제무역통상연구원은 29일 '미 관세 정책 이후 세계 수출 물동량 변화 및 시사점' 보고서를 통해 관세 발표 직후 1주일간 세계 수출 물동량이 25.9% 증가했다고 밝혔다.

이는 관세 회피 목적의 선수출 수요에 따른 것이다. 그러나 실제 관세가 시행된 이후 1주일간 물동량은 20.8% 감소해 효과는 제한적이었다.

이번 조사는 미국의 8대 수입대상국(중국·캐나다·멕시코·독일·일본·대만·베트남·한국) 항만의 일간 출항 물동량 전수 데이터를 활용해 트럼프 행정부 관세 정책의 16개 발표 시점과 11개 시행 시점의 단기 변화를 실증 분석한 결과다.

보고서는 물동량 변화가 단기적 성격에 불과하지만, 관세 정책이 집중된 시기에는 영향이 누적될 가능성이 있다고 지적했다. 또 관세 발표와 시행 간격이 짧아 신규 생산보다는 기존 재고 이동이 주로 발생했다고 분석했다.

관세 조치가 단기적으로 세계 수출 물동량을 늘리는 요인이 됐지만, 세계 수출과 미국 수입 흐름은 달랐다고 설명했다. 지난해 10월 트럼프 대통령이 후보 시절 관세 부과 가능성을 언급한 뒤부터 취임 전까지 세계 수출 물량은 불확실성으로 3개월 연속 줄었으나, 같은 기간 미국 수입은 오히려 급증했다.

그러나 지난 4월 상호관세 90일 유예와 10% 보편관세가 시행된 이후 미국의 수입 수요는 위축돼 월 2% 미만 성장에 그친 반면, 세계 수출 물량은 증가세를 보였다. 이는 미국의 전방위 관세를 피해 수출 시장이 미국 외 지역으로 확대됐음을 보여주는 것이라고 연구원은 평가했다.





AD

보고서는 향후 반도체와 의약품 등 주요 품목에 대한 관세 부과를 앞두고 선수출 수요가 다시 발생할 수 있다며, 재고와 원부자재 공급망 관리 필요성을 제기했다.





박소연 기자 muse@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>