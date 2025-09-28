직장 상사 '게시물' 사라졌다…카톡, 비판여론에 친구목록 손봐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'생일인 친구' 목록 새로 등장

'친구'게시물은 화면 내려야 보여

카카오가 카카오톡 실행 직후 '친구' 탭에서 게시물이 바로 보이던 것을 수정했다.

28일 카카오 등에 따르면 카톡에는 '생일인 친구' 목록이 새로 생기면서 게시물은 아래로 내려간 상태다. 화면을 스크롤해야 해당 게시물을 볼 수 있다. 다만 개편 이전에는 '생일인 친구'를 보지 않도록 설정을 변경할 수 있었으나 지금은 '생일인 친구' 목록을 감출 수는 없다.

카카오는 지난 23일 15년 만에 이뤄진 카톡 대개편에서 친구 목록을 없애고 인스타그램처럼 게시물이 보이게 했다. 하지만 이용자들은 반감을 보였다. 친구 탭을 실행하자마자 보이는 게시물 가운데 직장 상사나 거래처 관계자 등 업무 관계로 알고 있는 사람들의 게시물도 있어 보기 불편하다는 것이다.

친구 탭 외에 카톡 개편에 대한 불만은 다양하다. UX(사용자경험) 그룹 피엑스디가 사용자 분석 인사이트 도구인 어피니티 버블로 플레이스토어와 앱스토어에 달린 카톡 리뷰 1000개를 분석한 결과 업데이트가 사용자 경험 저하를 야기했다는 내용이 주를 이뤘다. 주제별로 보면 업데이트 전반에 만족하지 않는다는 리뷰가 42%로 가장 많았다. 또 사용자환경(UI)과 디자인 불만이 19%, 친구 목록과 프로필 불만이 10%로였다. 아예 이전 버전으로 롤백을 요구하거나(15%), 다른 서비스로 이동을 고려하는 리뷰(4%)도 있었다.

홍민택 카카오 최고제품책임자(CPO)가 지난 23일 경기 용인시 카카오AI캠퍼스에서 열린 '이프(if) 카카오' 콘퍼런스에서 발표를 하고 있다.

이번 업데이트로 화면에 표시되는 광고 비중이 늘어난 점(6%) 역시 불만 중 하나였다. 업데이트 이후 친구 탭이 피드형으로 바뀌면서 친구 프로필 변동 내역과 동일한 크기의 광고가 표시되도록 개편됐다. 이 때문에 카카오 측이 이미 광고를 유치한 상황에서 기존 '가나다' 순의 친구 탭으로 '롤백'하기가 쉽지 않을 것이라는 의견도 나오고 있다.





카카오 관계자는 "이용자의 피드백을 경청하고 이를 반영해 기능을 개선할 예정"이라고 말했다. 카카오는 지난 23일 '25.8.0' 버전으로 업데이트한다고 발표했는데 28일 현재 버전 정보는 '25.8.3'으로 바뀐 상태다.





김현정 기자 khj27@asiae.co.kr

