SK, 10월 APEC서 '국가 AI 생태계' 청사진 제시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경북 경주시에서 열리는 APEC 기간 중

CEO 서밋 공식 세션 '퓨처테크포럼' 주관

최태원 회장, 아태 지역 협력 모델 제안 예정

10월 경주에서 열리는 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 기간 중, SK그룹이 '국가 인공지능(AI) 생태계'를 주제로 글로벌 논의를 주도한다.

SK는 다음 달 열리는 APEC 최고경영자(CEO) 서밋의 공식 부대행사로 마련된 '퓨처테크포럼 AI'를 주관한다고 28일 밝혔다. 행사는 경북 경주 엑스포 대공원에서 열리며, 국내외 기업 CEO, 정부 관계자, 학계 전문가들이 참여한다. 하정우 대통령비서실 AI미래기획수석비서관이 한국 정부의 정책 경험을 소개하고, 이어 각국 전문가들이 AI 전략과 산업 비전을 공유할 예정이다.

SK그룹 AI 관련 제품인 SKC 유리기판(왼쪽)과 SK하이닉스 '고대역폭메모리4(HBM4)'. SK

AD

최태원 SK그룹 회장은 기조연설을 통해 반도체·에너지·서비스 영역에서 SK의 경험을 토대로 아태지역 협력 모델과 미래 비전을 제안한다. 같은 날 열리는 'K테크 쇼케이스'에서는 SK하이닉스, SK텔레콤, SKC, SK엔무브가 합동으로 AI 데이터센터 솔루션을 공개한다. 반도체, 전력 공급, 보안 등 인프라 전 영역을 아우르는 SK의 역량을 통해 AI 생태계 논의가 산업 기반과 연결된 과제임을 보여준다.

이번 논의는 오는 11월 3~4일 서울 코엑스에서 열리는 'SK AI 서밋 2025'로 이어진다. 'AI Now & Next'를 주제로 한 이 행사에는 국내외 기업과 스타트업, 학계가 참여해 최신 기술 흐름과 산업 적용 방안을 공유한다. SK는 경주에서 던진 질문을 서울 무대에서 구체적 전략과 생태계 확산 논의로 확장하는 의미가 있다고 알렸다.





AD

APEC CEO 서밋은 각국 정상들이 모이는 공식 경제외교 무대다. 이 자리에서 한국 기업이 주제 토론을 주관한다는 것은 단순한 기술 홍보를 넘어, AI를 둘러싼 글로벌 거버넌스 논의에 한국이 '의제 제공자'로 참여한다는 상징성이 있다는 평가를 받는다.





오지은 기자 joy@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>