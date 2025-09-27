임은정 지검장, '검찰청 폐지'에 "檢, 권한 움켜쥐던 시대 저물어"

임은정 서울동부지검장은 27일 검찰청을 폐지하는 내용이 담긴 정부조직법 개정안이 국회를 통과한 데 대해 "검찰이 감당하지도 못하는 권한을 움켜쥐고 사회 주동 세력인 체하던 시대는 저물어야 한다"고 했다.

연합뉴스

임 지검장은 이날 자신의 페이스북을 통해 "검찰의 시대는 결국 저물 것이고 우리 사회는 또다시 나아갈 것"이라며 "그게 우리가 지금까지 봐온 역사"라며 이같이 적었다.





임 지검장은 "우리 검찰이 감당하지 못하는 권한을 흔쾌히 내려놓고 있어야 할 자리로 물러서는 뒷모습이 '일몰의 장엄함'까지는 아니어도 너무 흉하지는 않았으면 좋겠다는 생각이 간절했었지만, 그럴 리 없다는 것 역시 잘 알고 있다"라고 말했다. 이어 "그릇에 넘치는 권한이라 감당치 못하니 넘치기 마련이고, 부끄러움을 알고 현실을 직시하는 지혜가 있었다면 이렇게까지 안 됐을 것"이라며 "검찰 구성원이라 속상하지만, 의연하게 일몰을 맞으며 내일을 준비하겠다"고 덧붙였다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

