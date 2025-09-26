국제연안정화의 날 … 창원해경, 해양쓰레기 수거 나서

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경남 창원해양경찰서가 제25회 국제연안정화의 날을 맞아 창원시 마산합포구 일대 바다 청소에 나섰다.

창원해경은 25일 마산합포구 브라운핸즈 카페 앞 조간대 일대를 두루 다니며 연안 곳곳에 버려진 해양쓰레기를 수거했다.

창원해경과 마산해수청, 명예해양환경감시원 등 단체 관계자들이 연안에 버려진 해양쓰레기를 수거하고 있다. 창원해양경찰서 제공

수거 활동에는 창원해경, 마산해양수산청, 합포구청 등 3개 기관과 해양환경공단 마산지사, 마산만 특별관리해역 민관산학협의회, 주식회사 대한송유관공사 경남지사, 경남은행, 명예해양환경감시원, 자원봉사자 등 130여명이 동참했다.

창원해경은 수거활동과 함께 해양쓰레기 문제에 대한 경각심을 높이고 공감대를 형상하고자 해양오염 예방교육과 캠페인 등 홍보활동도 펼쳤다.

이날 수거한 해양쓰레기는 2t가량에 이르렀다.

제25회 국제연안정화의 날 기념 연안정화활동에 동참한 이들이 함께 기념사진을 찍고 있다. 창원해양경찰서 제공

매년 9월 셋째 주 토요일인 국제연안정화의 날은 유엔환경계획(UNEP) 후원으로 세계 각국에서 환경운동이 진행되며 우리나라는 2001년부터 해양환경보전 행사에 참여하고 있다.





옥창묵 창원해경서장이 몸을 굽힌 채 바위 사이에 있는 해양쓰레기를 줍고 있다. 창원해양경찰서 제공

옥창묵 서장은 "깨끗하고 맑은 바다를 후손에게 물려줄 수 있도록 앞으로도 해양환경보전활동에 힘쓰겠다"라며 "해양환경을 보전할 수 있도록 국민들의 많은 관심과 적극적 참여를 바란다"고 말했다.





영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr

