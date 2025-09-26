안철수 "李정부, 재건축으로 정치 보복…분당 주민이 죄인인가"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국토부, 26일 1기신도시 관련 발표

安 "분당에 야당 의원 있다고 차별"

안철수 국민의힘 의원. 안철수 페이스북

안철수 국민의힘 의원은 26일 1기신도시(분당·일산·중동·평촌·산본) 정비사업 추진과 관련해 "분당에 연차별 정비사업구역 지정 물량을 제한할 수 있다는 정부 방침은 재건축으로 정치 보복하는 것"이라고 반발했다.

안 의원은 이날 페이스북을 통해 "이재명 정부가 분당 재건축에 1만2000가구 상한 족쇄를 씌우고 미지정분 이월도 금지했다. 분당 주민이 죄인인가"라며 이같이 밝혔다.

국토교통부는 이날 생활권 내 이주대책 시나리오를 근거로 1기 신도시 5곳 가운데 이주수요 흡수 여력이 부족한 분당 성남시에만 연차별 정비사업 물량과 이월을 제한한다고 밝혔다. 나머지 4개 지역은 이주수요 흡수 여력이 충분해 추가적인 이주수요 관리방안이 필요하지 않다고 판단한 것이다.

이에 대해 안 의원은 "1기 신도시 중 가장 크고, 가장 먼저 개발된 분당이 일산과 부천(중동)의 절반 수준 물량만 배정받았다. 올해 연기된 물량조차 내년으로 넘기지 못하게 만들어 재산권 마저 박탈했다"며 "이재명 대통령은 재건축으로 정치보복 하는가. 일산, 부천, 안양, 군포는 모두 민주당 의원이 있으니 넉넉하게 챙겨주고, 분당은 야당 의원이 있다고 차별하나"라고 비판했다.

그러면서 "이 대통령의 '정치적 지갑'인 대장동, 신성불가침 김현지 비서관의 자택이 있는데도 '왜 분당은 국민의힘을 더 믿느냐'고 겁박하는 것"이라고 지적했다.

안 의원은 "정권 교체가 되자마자 이제 세상이 달라졌다. 기존 방식을 뒤엎고 정비사업의 손발을 묶었다"며 "다음 선거에서 대장동 땅을 내놓을 때까지 분당 주민은 재건축도 통제하고, 재산권도 선착순으로 행사하라고 명령한다"고 했다.





이어 "정권에 줄서야 재건축을 허락하는 이재명 정권은 이제 민생사업 조차 정치 보복의 도구로 삼았다"며 "부당한 차별에 맞서겠다"고 덧붙였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

