대진대 건축공학과 정주홍 교수, 국토교통부 표창장 수상

대진대학교 건축공학과 정주홍 교수가 건축문화 발전에 기여한 공로를 인정받아 국토교통부 장관 표창을 수상했다.

정주홍 교수는 지난 25일 서울 서초구 건축사회관에서 열린 '제21회 건축의 날' 기념식에서 김윤덕 국토교통부 장관으로부터 표창장을 수상하고 있다. 대진대학교 제공

정주홍 교수는 지난 25일 서울 서초구 건축사회관에서 열린 '제21회 건축의 날' 기념식에서 김윤덕 국토교통부 장관으로부터 표창장을 받았다. 이번 행사는 '건축, 시대를 담고 기술을 넘어 사랑을 품다'를 주제로 진행되었다.

이번 수상은 정주홍 교수의 학문적 성과와 더불어 대진대학교 건축공학과의 교육·연구 경쟁력이 대외적으로 입증된 성과라는 평가다. 정주홍 교수는 건축 교육과 연구를 통해 지역사회와 국가 건축문화 발전을 선도하며 학문적 위상을 높였다.





한편, 건축의 날은 2005년 제정되어 경북궁 창건일을 기념일로 삼아 매년 개최되고 있으며, 건축인의 화합과 단결을 도모하고 미래 건축의 비전을 제시하는 뜻깊은 행사로 자리매김하고 있다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

