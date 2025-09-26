위기의 '스타벅스' 시애틀 본점 매장도 문 닫는다… 900명 추가 감원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

지난 2월에도 1100명 감원

북미 매장 매출 6분기 연속 감소

시애틀 본사 내 매장도 폐점 대상

세계 최대 커피 체인 스타벅스가 북미 지역에서 수백 곳의 매장 문을 닫고 사무직 인력을 감원한다고 파이낸셜타임스(FT)가 25일(현지시간) 보도했다. 지난 2월 1100명을 줄인 데 이어 올해 들어 두 번째 대규모 구조조정이다.



로이터연합뉴스

스타벅스는 이날 북미 지역의 일부 매장을 폐쇄하고 약 900명의 비매장 직원을 해고하는 내용을 담은 구조조정 계획을 발표했다. 브리이언 니콜 최고경영자(CEO)는 직원들에게 보낸 메모에서 "고객과 직원이 기대하는 환경을 제공하지 못하거나 재무 성과 개선이 어려운 매장은 폐쇄한다"고 밝혔다.

폐점 대상에는 시애틀 스타벅스 본사 내 리저브 매장과 간판격 매장인 캐피톨힐 리저브 로스터리가 포함됐다. 이번 조치로 스타벅스의 북미 매장 수는 6월 말 1만8734개에서 9월 말 약 1만8300개로 줄어들 전망이다. 회사 측은 폐점 대상인 매장에서 근무 중인 바리스타를 인근 매장으로 전환 배치하거나, 퇴직금 패키지를 제공하겠다고 밝혔다.

스타벅스는 이번 구조조정으로 약 10억달러(약 1조3000억원)의 비용이 발생할 것으로 예상했다. 이 가운데 직원 해고 관련 비용이 1억5000만달러, 매장 폐쇄에 따른 구조조정 비용이 약 8억5000만달러로 추산된다. 앤드루 찰스 TD카우엔 애널리스트는 약 500개 매장이 문을 닫을 것이라며 "더욱 공격적인 정상화 조치"라고 평가했다.

스타벅스가 대대적인 구조조정에 나선 이유는 실적 부진 때문이다. 매출의 70%를 차지하는 북미 지역 매장 매출은 최근 6개 분기 연속 줄었다. FT는 "높은 가격과 긴 대기 시간이 소비자 불만으로 이어졌다"고 분석했다.

니콜 CEO는 지난해 취임 이후 서비스 개선과 매장 인테리어 업그레이드를 추진했지만 실적 부진을 극복하지 못했다. 스타벅스의 지난 2분기(4~6월) 매출은 전년 동기 대비 4% 증가했지만 순이익은 47% 급감했다. 스타벅스 주가는 지난 1년 동안 13% 가까이 하락했다.

다만 스타벅스는 내년 회계연도에는 직영 매장을 오히려 늘릴 계획이라고 밝혔다. 니콜 CEO는 "앞으로 새로운 매장이 열리면 이번에 떠난 직원들을 다시 맞이하길 바란다"고 말했다.





현재 스타벅스는 북미에서 약 1만8300개의 매장을 운영하며 1만개 매장을 보유한 던킨을 크게 앞서 있다. 그러나 드라이브스루 중심의 더치브로스(Dutch Bros), 7브루(7 Brew) 등 신흥 경쟁자들이 급성장하면서 커피 시장 경쟁은 한층 치열해지고 있다.





김민영 기자 argus@asiae.co.kr

