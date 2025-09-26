'대한민국 IR' 나선 李대통령, 美월가 큰 손에 "지정학적 리스크 확실히 해소"

"북한, 필요한 핵무기 충분히 확보…중단시켜야"

"주한미군 빼도 군사력 세계 5위 수준…국방비도 대폭 증액할 것"

"군사적 문제, 한반도 위협 아니다…저평가 개선될 것"

유엔(UN) 총회 참석을 계기로 미국 뉴욕을 방문 중인 이재명 대통령이 25일(현지시간) 세계 유일의 분단국가인 한국의 증시가 지정학적인 불안으로 저평가돼 있다면서 "새 정부는 이런 리스크를 확실하게 해소하겠다"고 강조했다. 한국의 국방력을 고려해도 한반도 안보를 크게 우려할 상황을 아니라면서 저평가 문제는 앞으로 크게 개선될 것이라고 역설했다.

이 대통령은 이날 뉴욕증권거래소(NYSE)에서 '대한민국 투자 서밋' 행사에 참석이 이같이 설명하며 월가 큰 손들에게 한국 시장에 대한 적극적인 투자를 당부했다. 기업경영의 불투명성, 정치 불확실성 등 한국 증시 저평가 원인을 나열한 이 대통령은 남북 간 긴장으로 인한 지정학적 문제와 이에 대한 생각을 자세하게 참석자들에게 전하는 모습을 보였다.

특히 이 대통령은 도널드 트럼프 대통령에게 북미대화를 제안하게 된 배경을 소개하며 자신이 "북한은 체제 유지를 위해 필요한 핵무기를 이미 충분히 확보한 것으로 보이며, 핵폭탄을 싣고 미국에 도달할 수 있는 대륙간탄도미사일(ICBM) 개발도 대기권 재진입 기술만 남겨둔 상황이다. 이대로 방치하면 매년 15∼20개 정도 핵폭탄이 늘 것"이라고 했다고 말했다. 그러면서 이 대통령 자신이 트럼프 대통령에게 가장 우려되는 점은 북한이 핵무기를 다른 나라에 수출할 가능성이라고 언급하면서 단기적으로 이를 중단시키고 단계적으로 감축·비핵화를 추진하자고 했다고 부연했다.

또한 이 대통령은 국방력에 대해서도 우려할 상황이 아니라고 강조했다. 이 대통령은 "대한민국의 군사력은 주한미군을 빼도 세계 5위 수준"이라며 "북한의 1년 국내총생산(GDP)과 비교해도 한국의 국방비가 1.5배 수준"이라고 말했다. 그러면서 이 대통령은 "트럼프 대통령의 요청도 있었지만, 국방비 지출을 대폭 늘릴 생각"이라고 덧붙였다.

이에 한국의 군사적 문제는 한반도의 위협이라고 보기 어렵다면서 한국 증시 저평가 문제는 앞으로 크게 개선될 것이라고 역설했다. 이 대통령은 "대한민국이 압도적인 국방력, 경제력, 종합방위력을 갖추고 있고 정부도 안보 문제에 긍정적인 입장을 가지고 있는 만큼 군사적인 문제는 현재 한반도의 위협이라고 하기 어렵다"면서 "대만도 중국의 위협을 받고 있지만 대한민국처럼 저평가를 받는 것은 아니지 않느냐"고 말했다.

한편 이번 행사에는 글로벌 월가의 주요 금융기관에서 대표급 금융인 20명이 참석했다. 2021년부터 씨티그룹 총괄 최고경영자(CEO)로 있는 제인 프레이저 대표부터, 세계 최대 채권 전문 운용사인 핌코의 엠마누엘 로만 CEO, 메리 에르도스 JP모건 CEO, 마크 나흐만 골드만삭스 사장, 조셉 배 KKR CEO 등이 참석했다.





정부에서는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 정은보 한국거래소 이사장이 자리했다. 진옥동 신한금융지주 회장을 포함해 함영주 하나금융지주 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장 등 국내 금융회사 CEO들도 함께했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

