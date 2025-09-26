李대통령, 월가 상대로 국장 '세일즈'…"필요한 것 예외없이 다 도입"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

이 대통령, 뉴욕 증권거래소 투자설명회

"남북 군사불안 개선, 산업은 정부역할 확대"

외국인 불편 큰 '역외 환거래'도 개선 약속

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 월가 큰 손들을 만나 한반도 지정학적 리스크를 확실히 해결하고, 모건스탠리캐피털 인터내셔널(MSCI) 선진국지수 편입을 위한 역외 환거래 시장 문제를 빠르게 해소하겠다고 약속했다. 또한 1·2차에 걸쳐 진행한 상법개정안에 이어 자사주 소각을 골자로 하는 3차 상법개정안을 처리하는 등 필요한 모든 제도를 도입해 한국의 투자 환경을 신속하게 바꿔가겠다고 했다.

이 대통령은 이날 오전 뉴욕 증권거래소(NYSE)에서 증시 개장을 알리는 타종 행사를 진행한 뒤 '한국경제설명회(IR) 투자 서밋' 행사에 참여해 "새로운 경제질서가 만들어지는 혼란의 시기이기도 하지만 새로운 기회를 가지게 됐다고 생각한다. 미국 시장도 사상 최고치 경신하고 있고, 대한민국 시장 역시 사상 최고치를 경신하고 있다"며 이같이 말했다.

李 "필요한 제도 예외 없이 다 도입하겠다"

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 증권거래소에서 개장을 알리는 버튼을 누른 뒤 손을 흔들고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 한국 증시의 주가순자산비율(PBR)이 '1'에 미치지 못하고, 주가수익비율(PER)도 저개발국가들에 비해 낮다는 사실을 공개적으로 지적했다. 원인으로는 ▲한반도 지정학적 리스크 ▲기업경영의 불공정성·불투명성 ▲시장의 불공정성 ▲정치적 불안정성을 꼽았다. 또 외국인 투자자들이 한국 시장 투자에 장애가 있었다는 사실도 인정했다.

앞으로는 저평가 해소를 위한 정책을 지속적으로 추진하겠다고 강조했다. 우선 주가 조작 등 시장을 교란하는 행위를 엄벌하겠다고 으름장을 놨다. 이 대통령은 '주가 조작하면 패가망신하도록 하겠다'는 본인의 말을 소개하며 "자본시장 합동 조사단이 활동을 열심히 하고 있다. 불투명하고 불공정한 거래는 꿈도 꿀 수 없는, 결코 시도할 수 없는 시장을 만들겠다"고 자신했다.

3차 상법개정 추진 의지도 드러냈다. 기업의 불합리한 의사결정 구조를 합리적으로 바꾸기 위해서다. 이 대통령은 1·2차 상법개정의 내용을 간략하게 요약한 뒤 "3차 상법개정을 하고 있다. 저항이 있지만 실제 시행하게 될 것"이라며 "세금 제도 개혁을 통해 더 많은 배당이 이뤄지도록 하고, 자사주를 취득해서 경영권을 위해 이기적으로 남용하지 못하도록 하는 등 필요한 제도들은 예외 없이 다 도입할 생각"이라고 밝혔다.

李 "남북 군사 불안 개선, 산업정책은 정부 역할 확대"

연합뉴스

한국의 지정학적 리스크도 확실히 개선하겠다고 공언했다. 주한미군 전력 없이도 세계 5위의 군사력을 가진데다 1년 국방비가 북한 국내총생산(GDP) 1.4배에 이르는 만큼 안보 우려를 불식시키겠다는 의미다. 이 대통령은 "남북 군사적 대치 때문에 오는 불안정성 문제가 많이 개선될 것"이라면서 "자체 국방력 강화를 위해 자체적으로 국방비 지출을 대폭 늘릴 계획"이라고 소개했다.

산업정책과 경제정책의 경우 "확장재정을 통해 정부 역할을 대대적으로 늘릴 생각"이라면서 "한국 경제와 사회가 어느 방향으로 가겠구나를 명확하게 제시하는 중이고 실제로 실현될 것"이라고 전망했다.

한편 모건스탠리 지수에 한국이 아직 편입되지 못한 것에 대해서는 "매우 아쉽다"고 평가했다. 이 대통령은 "우리 준비가 부족하기 때문인데 핵심이 역외 환거래 시장이라고 들었다"면서 "아주 빨리 해결할 생각"이라고 말했다. 모건스탠리 측 참석자를 확인한 이 대통령은 "특별히 뵙고 싶었다"며 "잘 부탁드린다"고 말하기도 했다.

韓 대통령의 첫 뉴욕 증권거래소 투자 설명회

이재명 대통령이 25일(현지시간) 미국 뉴욕 증권거래소에서 열린 한국경제설명회 투자서밋에서 발언하고 있다. 연합뉴스

한국 대통령이 뉴욕 증권거래소에서 투자 설명회를 연 것은 이 대통령이 처음이다. 우리 대통령의 거래소 방문은 2008년 4월 이명박 전 대통령 이후 17년여만이다. 역대 대통령으로 따져도 1998년 6월 김대중 전 대통령, 2003년 5월 노무현 전 대통령 등 세 명뿐이다. 다만 문재인 전 대통령이 2017년 9월 뉴욕의 한 호텔에서 금융·경제인과 오찬 간담회를 진행한 바 있다.

이번 행사에는 글로벌 월가의 주요 금융기관에서 대표급 금융인 20명이 모습을 드러냈다. 2021년부터 씨티그룹 총괄 최고경영자(CEO)로 있는 제인 프레이저 대표부터, 세계 최대 채권 전문 운용사인 핌코의 엠마누엘 로만 CEO, 메리 에르도스 JP모건 CEO, 마크 나흐만 골드만삭스 사장, 조셉 배 KKR CEO 등이 참석했다.





정부에서는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 이억원 금융위원장, 이찬진 금융감독원장, 정은보 한국거래소 이사장이 자리했다. 진옥동 신한금융지주 회장을 포함해 함영주 하나금융지주 회장, 김남구 한국투자금융지주 회장 등 국내 금융회사 CEO들도 함께했다.





뉴욕(미국)=임철영 기자 cylim@asiae.co.kr

송승섭 기자 tmdtjq8506@asiae.co.kr

