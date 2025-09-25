"세계 향해 스윙" 해남군, LPGA BMW 챔피언십 본격화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

14개 기관 참여하는 실무추진단 출범

임시주차장 확보·셔틀버스 운행 계획

전남 해남군이 2025년 열리는 LPGA BMW 레이디스 챔피언십의 성공적인 개최를 위해 실무추진단을 꾸리고 대회 준비에 박차를 가하고 있다.

군은 25일 부군수를 단장으로 한 실무추진단을 구성하고, 교통·안전·의료·홍보 등 분야별 대책 마련에 들어갔다. 추진단에는 군청 14개 부서와 경찰, 소방, 전라남도, 대행사 등이 참여한다.

전남 해남군이 2025년 열리는 LPGA BMW 레이디스 챔피언십의 성공적인 개최를 위해 실무추진단을 구성했다. 해남군 제공

이들은 대회 기간 종합상황실을 운영하고, 의료·안전 부스를 비롯해 해남군의 관광·특산품을 알리는 홍보 부스를 현장에 설치할 계획이다. 관람객 안내와 위생 점검, 자원봉사 활동도 이 부스를 통해 지원된다.

군은 특히 주말에 집중될 것으로 보이는 관람객에 대비해 임시 주차장 설치, 셔틀버스 운행, 교통 통제 등 교통관리 방안을 먼저 준비하고 있다. 지난 18일에는 대회 개최 예정지를 직접 찾아 현장 점검을 진행했다.

군은 이번 대회를 단순한 스포츠 이벤트를 넘어 지역 홍보의 기회로 삼겠다는 구상이다. 홍보 부스에는 김치 홍보관이 마련되고, 외국인 선수들이 참여하는 김치 버무리기 체험 행사도 대회 주최 측과 조율 중이다.

또 관람객들에게는 해남 고구마스틱, 식혜 등 지역 특산물을 무료로 제공해 지역 농산물에 대한 인지도를 높일 계획이다.

LPGA BMW 레이디스 챔피언십은 국내 유일의 LPGA 정규 투어 대회로, 호남권에서 개최되는 것은 이번이 처음이다. 세계 랭킹 70위 이내의 정상급 여자 프로골퍼 78명이 참가하고, 대회는 170여 개국 5억7천만 가구에 생중계될 예정이다.

군은 대회 기간 중 700명 이상의 선수와 운영 인력이 해남에 체류하고, 5만∼6만 명의 관람객이 찾을 것으로 보고 있다. 이에 따라 숙박, 음식점, 교통 등 지역 서비스 전반에서 '친절·안전 대응' 체계를 갖춘다는 방침이다.

현재까지 선수단 등을 포함해 약 830명이 해남 지역 숙소 예약을 완료한 것으로 집계됐다. 군은 범군민 준비위원회를 구성하고, 숙박업소와 음식점에 전담 공무원을 지정해 현장 대응을 지원하고 있다.





손명도 부군수는 "국제적인 골프대회를 계기로 해남의 위상을 높이고 지역 경제 활성화 효과도 도모할 수 있을 것"이라며 "전 부서가 유기적으로 협력해 빈틈없는 준비에 최선을 다하겠다"고 말했다.





