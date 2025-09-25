동의과학대 의료피부미용과, 피부미용사 국가자격시험 전원 합격

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

학생·교수 땀방울이 빚어낸 성과… 4회 연속 100% 합격

동의과학대학교(총장 김영도) 의료피부미용과가 최근 실시된 미용사(피부) 과정평가형 국가기술자격시험 외부평가에서 응시생 13명 전원이 합격하며, 4회 연속 100% 합격이라는 성과를 거뒀다.

'과정평가형 자격'은 고용노동부와 한국산업인력공단이 도입한 국가기술자격제도로 국가직무능력표준(NCS)에 기반해 실무 중심의 인재를 양성하는 제도다. 일정 요건을 충족한 교육·훈련 과정을 이수한 후 내·외부 평가를 통해 합격 기준인 80점 이상을 획득하면 국가기술자격이 부여된다.

의료피부미용과는 체계적인 실습 교육과 철저한 시험 대비 과정을 통해 연속 4회 전원 합격이라는 성과를 이어왔다. 이는 학과의 교육 역량과 운영 체계가 안정적으로 자리 잡았음을 보여주는 결과다.

특히 동의과학대 의료피부미용과는 부산지역 최초로 의료와 뷰티를 융합한 '뷰티헬스케어코디네이터'라는 새로운 직업군을 양성하고 있으며, 축적된 교육 인프라와 노하우를 바탕으로 항노화산업과 의료관광산업 분야에서 전문 인재를 길러내고 있다.

과정평가형 자격을 취득한 졸업생들은 현장 적응력이 높아 기업들로부터 긍정적인 평가를 받고 있으며, 이는 학과가 장기현장실습 파견과 조기취업 제도를 적극 운영해 산업체 맞춤형 인재를 배출해 온 결과이기도 하다.

장정현 학과장은 "4회 연속 100% 합격은 학생들의 노력과 교수진의 헌신이 빚어낸 값진 결과"라며 "산업 현장이 필요로 하는 실무형 전문 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

합격생 박민주(의료피부미용과 2학년) 씨는 "교수님들의 세심한 지도와 동기들과 함께한 노력이 결실을 보게 돼 기쁘다"며 "더 전문적인 피부미용 전문가로 성장하고 싶다"고 소감을 말했다.





동의과학대 의료피부미용과는 부산·울산·경남 지역에서 유일하게 미용사(피부) 과정평가형 자격운영기관으로 지정된 학과다.

동의과학대 의료피부미용과 실습실. 동의과학대 제공

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

