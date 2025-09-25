해남군, 녹우당 어린이 그림그리기 대회…고택 '특별 개방'

비눗방울 공연·체험 프로그램 등 부대행사
전남국제수묵비엔날레 연계…가을 문화여행
전남 해남군은 내달 25일 고산유적지 일원에서 '제6회 녹우당 어린이 그림그리기 대회'를 개최한다고 25일 밝혔다.
이번 대회는 어린이들의 창의력과 문화 감수성을 키우고 고산 윤선도 선생에서 이어져 온 해남 전통 문화유산을 널리 알리기 위해 마련됐다. 본선 참가자는 예선 공모를 통해 선발한다.
우리나라 문화유산이나 자화상을 그려 고산윤선도박물관에 제출하면 되며, 접수는 오는 10월 10일까지 직접 방문이나 우편으로 할 수 있다.
본선은 행사 당일 고산유적지에서 열리며, 비눗방울 공연·만들기 체험 등 부대행사도 마련돼 참가 어린이와 가족들이 함께 즐길 수 있다. 특히 대회 당일에는 평소 공개되지 않는 녹우당 고택이 특별 개방돼 문화유산을 가까이에서 체험할 기회가 제공된다.
이와 함께 고산유적지는 내달 말까지 전남국제수묵비엔날레가 진행 중이며, 어린이들이 수묵의 거장들과 함께 상상력을 펼칠 수 있을 것으로 군은 기대하고 있다. 자세한 사항은 고산윤선도박물관 누리집이나 해남군청 문화예술과 고산문학팀으로 문의하면 된다.
