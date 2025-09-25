국제크루즈 '노르웨지언 스피릿호', 25일 여수 입항

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

관광객 2,800명, 해양도시 매력 체험

전남 여수시(시장 정기명)는 25일 오후 2시 국제 크루즈 '노르웨지언 스피릿호'가 여수항에 입항한다고 밝혔다.

7만4,000톤 규모의 이 크루즈에는 승객 1,920명과 승무원 879명 등 총 2,800여명이 승선했으며, 전날 인천항을 출발해 첫 기항지로 여수를 찾는다.

국제 크루즈 ‘노르웨지언 스피릿호’.

승객들은 미국·영국·캐나다·호주 등 다양한 국적의 관광객들로 이순신광장, 진남관, 여수수산시장, 해상케이블카 등 여수의 대표 관광지를 둘러보며 다채로운 매력을 체험할 예정이다.

시는 방문객 환영을 위해 시립국악단 취타대와 지역 풍물단, 퓨전국악단이 참여하는 공연을 준비했다. 또한 지역 특산품 판매 부스와 한국 전통 체험 이벤트를 마련해 관광객들이 오감으로 여수를 경험할 수 있도록 했다.

여수세계박람회장, 오동도, 이순신광장을 순환하는 무료 셔틀버스를 운행해 이동 편의를 높이고, 외국어 통역 인력을 배치해 원활한 관광을 돕는다. 이번 입항은 단순한 방문을 넘어 지역사회와 함께하는 지속 가능한 관광으로 확장하는 계기가 될 것으로 기대된다.

시 관계자는 "국제크루즈의 기항은 단기간에 많은 해외 관광객에게 여수를 알릴 수 있는 소중한 기회다"며 "앞으로도 차별화된 기항관광 콘텐츠를 개발해 글로벌 해양관광도시로서 여수의 위상을 높여가겠다"고 밝혔다.





한편 '노르웨지언 스피릿호'는 이날 오후 10시 여수항을 떠나 일본 사세보로 향할 예정이다. 이번 입항은 올해 여수항에 예정된 7항차 중 여섯 번째로, 오는 11월 일본 크루즈선의 마지막 기항이 남아있다.





