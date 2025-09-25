광주 서구, 26일 '대통령 직속 지방시대위원회' 연다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'김경수 지방시대위원장' 초청 강연

광주시 서구는 26일 오후 5시 서빛마루문화예술회관에서 '지방이 묻고 김경수 지방시대위원장이 답한다'를 주제로 대통령 직속 지방시대위원회가 열린다고 25일 밝혔다.

광주 서구 청사 전경.

광주시 5개 자치구가 공동 주최하고 광주 서구가 주관한 이번 행사는 지방시대위원회와 기초자치단체 간의 첫 소통 자리로 청년, 마을활동가, 소상공인 등 300여명이 참석해 지역균형발전과 상생협력 방안에 대한 의견을 나눌 예정이다.

1부는 김경수 위원장이 자치분권 및 균형발전의 국정 방향에 대해 기조강연을 하고, 2부는 김이강 서구청장의 진행으로 자치·경제·청년·문화 등 주요 분야 현안과 정책에 대한 자유토론이 진행된다.

지방시대위원회는 풀뿌리 민주주의를 실천하고 있는 기초자치단체 현장과 적극적인 소통을 통해 균형있는 자치분권 발전을 모색해 나가고 있다.





김이강 구청장은 "이번 초청 강연은 지방시대 실현과 지역 균형발전의 구체적 방안을 현장에서 고민하고 주민 목소리를 정책에 반영하는 상징적 자리다"며 "광주 서구를 시작으로 전국 기초자치단체가 주도적으로 참여하는 새로운 정책소통 모델로 확산되길 기대한다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr

