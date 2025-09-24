김건희 '마스크·검은 정장 차림' 첫 재판…"샤넬가방 받은 사실 전혀 없어"

주가조작·공천개입·통일교 청탁 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 시작됐다. 이날 공판 진행에 앞서 재판부는 언론에 김 여사가 법정에 들어서는 모습과 피고인석에 앉은 모습까지 촬영을 허가했다. 앞서 김 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난달 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘겼다.

주가조작·공천개입·통일교 청탁 등 혐의로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 시작됐다. 김 여사는 마스크를 쓰고 검은 정장 차림으로 법정 내 피고인석에 들어섰다. 전직 영부인이 피고인으로 재판에 출석한 건 헌정사 처음이다.

도이치모터스 주가조작 혐의와 통일교 금품수수 의혹 등으로 구속기소된 김건희 여사의 첫 재판이 24일 오후에 열렸다. 김 여사가 법정에 들어서고 있다. 2025. 9. 25. 사진공동취재단

서울중앙지법 형사27부(부장판사 우인성)는 이날 오후 2시10분 자본시장법 위반, 정치자금법 위반, 특정범죄가중처벌법상 알선수재 혐의를 받는 김 여사의 첫 번째 공판기일을 열었다.

김 여사는 이날 오후 12시35분께 서울남부구치소를 출발해 1시25분께 서울 법원종합청사에 도착한 뒤 구치감에서 대기하다 법정에 출석했다. 김 여사는 오후 2시12분께 김 여사는 두 손을 모은 채 고개를 숙이고 천천히 법정에 들어섰다. 검은 정장 차림에 안경과 마스크를 착용하고 시선은 아래를 향했다. 왼쪽 가슴엔 수용번호 4398번이 적힌 배지가 달렸다.

김 여사는 재판부가 피고인 신원을 확인하는 절차에서 "직업이 없는 게 맞는지"를 묻자 "무직입니다"라고 답했다. 생년월일을 묻는 말엔 "1972년 9월2일"이라고 말했고, 국민참여재판은 "희망하지 않는다"고 했다.

이날 공판 진행에 앞서 재판부는 언론에 김 여사가 법정에 들어서는 모습과 피고인석에 앉은 모습까지 촬영을 허가했다.

앞서 김 여사의 각종 의혹을 수사하는 민중기 특별검사팀은 지난달 29일 김 여사를 구속 상태로 재판에 넘겼다. 김 여사는 ▲도이치모터스 주가조작 사건에서 전주(錢主)로 가담하고 ▲정치브로커 명태균씨의 여론조사를 무상 제공을 받고 공천에 개입했으며 ▲건진법사 전성배씨를 통해 통일교 청탁 및 고가 목걸이를 수수한 혐의 등을 받는다.

김 여사 측 모든 혐의 부인…"특검, 일부 증거 발췌해 침소봉대"

이날 김 여사 측은 기소된 세 가지 혐의를 모두 부인했다. 김 여사 측 변호인은 "자본시장법 위반 사건의 경우 이미 두 차례에 걸쳐서 철저한 수사를 거쳐서 혐의 없음 결정이 났다"며 "특검은 큰 의미를 두기 어려운 일부 증거만 발췌해서 침소봉대 한 것 아닌가 하는 생각"이라고 말했다.

정치자금법 위반 혐의에 대해서는 "명씨가 개인적으로 실시한 여론조사를 피고인이 카톡으로 몇 차례 받아본 것에 불과하다"며 "대선 당시 캠프 등을 통해 다수의 여론조사가 진행되고 있었는데, 굳이 별도의 여론조사를 실시할 이유는 전혀 없다"고 주장했다.

이어 "특가법 위반 사건에서도 피고인은 통일교가 전씨를 통해 전달했다는 청탁을 전혀 알지 못한다"며 "샤넬가방 등 물건을 전달받은 사실도 전혀 없다"고 밝혔다. 또 변호인은 "특검팀의 증거기록을 보지 못해 제대로 준비를 하기에 시간이 부족했다"며 "이렇게 절차를 진행하는 게 타당한지 의문"이라고도 했다.

김 여사는 재판부의 신원 확인 절차를 제외하고는 입을 열지 않았다. 변호인들과 종종 귓속말은 했지만 별다른 공식 발언은 없었다. 줄곧 고개를 숙인 채 의자에 몸을 기대고 있던 김 여사는 재판이 끝난 뒤 교도관과 함께 법정을 떠났다. 이날 재판은 40여분간 진행됐다.

재판부는 오는 26일 오후 3시에 공판준비기일을 한 차례 열기로 했다. 증인신문 일정을 정리하기 위해서다. 정식 공판과 달리 준비기일엔 피고인 출석 의무가 없어, 김 여사는 출석하지 않을 예정이다.





본격적인 재판은 다음 달 15일부터 주 2회씩 진행된다. 재판부는 "매주 수요일과 금요일 재판을 진행하겠다"며 "10월에는 15, 22, 24, 29일 네 차례 증인 27명에 대한 주신문을 진행하고, 오는 12월 말까지 증거조사를 마치겠다"고 했다.





염다연 기자 allsalt@asiae.co.kr

