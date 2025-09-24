HD현대중공업, 동남아 함정 시장 본격 확대… 말레이시아 수주 활동 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

필리핀 이어 현지 협력·기술 이전 모델 제시

HD현대미포와 합병… 특수선 역량 강화 속도

HD현대중공업이 필리핀에 이어 말레이시아에서도 수주 활동에 나서며 동남아시아 함정 시장 공략에 속도를 내고 있다.

HD현대중공업은 최근 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 '해양역량·협력 포럼(Maritime Capability & Collaboration Forum)'을 열었다고 24일 밝혔다. 이번 행사는 주말레이시아 한국대사관이 주최한 '제3차 한-말레이시아 방산협력 세미나'와 연계해 진행됐다. 행사에는 천정수 HD현대중공업 특수선사업부 전무를 비롯해 말레이시아 해군(RMN)과 국방부, 현지 산업계 관계자들이 참석했다.

HD현대중공업이 최근 말레이시아 쿠알라룸푸르에서 ‘해양역량·협력 포럼(Maritime Capability & Collaboration Forum)을 개최했다. 사진 오른쪽에서 세번째부터 천정수 HD현대중공업 전무, 모하메드 샤이풀 아들리 총 빈 압둘라 말레이시아 해군 기술참모장, 김정일 HD현대중공업 상무, 하즈린 빈 모하마드 타이브 말레이시아 해군 획득차장. HD현대중공업 제공

HD현대중공업은 포럼에서 말레이시아 해군의 '15-to-5 전력구조 개편 계획'을 지원하겠다는 비전을 제시하고, 연안임무함(LMS) Batch-III, 다목적지원함(MRSS), 다목적지휘플랫폼(MPCP) 설계와 운용 경험을 소개했다. 또 페루·필리핀 협력 사례를 통해 기술력과 현지 협력을 결합한 사업 방식을 설명하고, 기술 이전과 교육훈련을 통한 방위산업 성장 지원 의지를 밝혔다.

말레이시아 해군은 향후 5년간 LMS Batch-III, MRSS 획득을 추진하고 있다. 전력구조 개편에 따라 추가 발주도 기대되는 상황이다. HD현대중공업은 HD현대미포와의 합병을 추진하고 있다. 합병을 통해 특수선 사업 역량을 확대해 동남아시아 함정 사업 대응력을 높인다는 계획이다. 천 전무는 "검증된 설계와 성능, 글로벌 노하우를 바탕으로 장기적인 파트너십을 구축해 말레이시아 해군 현대화를 적극 지원하겠다"고 말했다.





한편 HD현대중공업은 지난 2016년부터 필리핀에서 호위함 2척, 초계함 2척, 원해경비함 6척 등 총 10척의 함정을 수주해 인도했으며, 2022년에는 수빅 해군기지에 군수지원센터를 개소해 유지·보수와 정비를 지원하고 있다





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

