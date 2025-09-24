김경일 시장 "교육정책 알리고 '교육도시 파주' 비전 실현하겠다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

파주시,'국회 입법박람회'서 교육발전특구 홍보

파프리카 등 교육 우수정책·'교육도시 파주' 비전 소개

교육부, 파주시 사례 경기도 유일 교육발전특구 우수사례로 소개

경기 파주시는 지난 23일 '2025 국회 입법박람회' 교육부 교육발전특구 홍보공간에 참가해 지역 특색 교육사업을 선보였다.

파주시가 지난 23일 '2025 국회 입법박람회' 교육부 교육발전특구 홍보공간에 참가하고 있다. 파주시 제공

이번 박람회는 국회 주관으로 ▲기후위기 극복 ▲지방소멸 대응 ▲민생경제 활성화를 주제로, 다양한 주체가 모여 우수 입법·정책 사례를 공유하고 국민의 의견을 수렴하는 자리였다.

파주시는 지난해 7월 30일 교육부로부터 '교육발전특구 선도지역'으로 지정된 이후 '지역이 키우는 인재, 인재가 키우는 파주'라는 비전 아래, 교육 환경 개선에 매진해 왔다.

특히 ▲전국 최초로 시행한 학생 순환형 통학버스 '파프리카' ▲어린이집·유치원·초등학교를 연계한 파주형 유보통합 선도모델 '파아랑학교' ▲중학생 대상 수업 시간에 교실 외 청소년수련관에서 클라이밍 등 진로를 체험할 수 있는 '창의적 체험활동' 등 파주만의 특색 있는 사업을 중점적으로 소개하며 학생 중심의 교육 혁신 사례와 지역 맞춤형 정책 성과를 전국에 알렸다.

또한 현장 홍보공간에서는 파주시의 맞춤형 교육사업 안내 자료를 전시하고 시민과 직접 소통하며, 방문객들이 파주시 교육사업의 현황과 사례를 직접 확인할 수 있었다.





김경일 파주시장은 "교육발전특구에서 성장한 인재가 지역의 발전을 이끄는 선순환 구조가 파주시의 탄탄한 밑거름"이라며 "이번 박람회 참여를 통해 파주시 교육정책을 널리 알리고 교육도시 파주의 비전을 실현하겠다"고 밝혔다.





파주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

