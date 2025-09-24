삼성증권, '로보굴링·연금굴링' 이벤트 실시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼성증권은 상장지수펀드(ETF)를 활용해 포트폴리오를 자문해주는 서비스인 '로보굴링', '연금굴링' 투자 고객을 대상으로 10월13일까지 이벤트를 진행한다고 24일 밝혔다.

삼성증권 '굴링' 서비스는 매월 운용보고는 물론, 시장 상황에 따라 수시 및 정기로 상품교체, 자산배분 비중 교체 등의 리밸런싱 알림을 제공하며 지속적인 사후관리 서비스도 제공하고 있다.

굴링 서비스는 투자자에게 최적의 포트폴리오를 제공해주는 로보 알고리즘 서비스다. 올해 8월말 기준 누적 가입자가 14만6000명을 돌파했다.

이번 이벤트는 '로보굴링', '연금굴링' 두 가지 서비스에서 모두 동일하게 진행된다. 하지만 이벤트를 중복 참여할 수는 없다.

'로보굴링', '연금굴링' 고객을 대상으로 진행되는 이번 이벤트는 해당 계좌에 33만원 이상 3회 또는 1백만원 이상 순입금 및 투자 후, 경품지급시까지 잔고 유지 시, 인당 최대 1만원의 투자지원금을 지급한다.

한편, 실제 매매(투자)금액이 순입금 금액의 90% 이상일 경우 경품이 제공되며, 투자 금액 확인은 모바일 앱 '엠팝(mPOP)'에서 확인 가능하다.





가입방법은 삼성증권 모바일 앱의 '로보굴링'과 '연금저축로보굴링' 메뉴에서 확인할 수 있다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

