구미어린이과학체험관, '낭만이 흐르는 과학여행' 28일 개최

가을 정취 속에서 즐기는 과학 체험 한마당

‘과학수사 방탈출’ 등 새 프로그램 선보여

SNS 후기 이벤트로 현장 즐거움 더해

경북 구미어린이과학체험관(구미시립양포도서관 내)은 9월 28일 어린이들이 과학적 호기심을 키우고 창의력을 발휘할 수 있는 '낭만이 흐르는 과학여행'을 개최한다.

새롭게 진행되는 실내 프로그램인' 과학수사 방 탈출'은 초등학생을 대상으로 과학 수사 및 사건 해결 과정을 직접 체험할 수 있도록 운영된다. 사전 예약제로 구미어린이과학체험관 홈페이지를 통해 9월 23일부터 참가 신청이 가능하다.

'낭만이 흐르는 과학여행' 포스터

체험관이 있는 양포도서관 야외 공간에서는 과학체험 부스가 운영되며 ▲훨훨 날자! 오르니톱터 ▲반짝! 자외선 열쇠고리 ▲빙글빙글 소리팽이 ▲윙윙~ 나비피리 ▲알록달록 바람개비 ▲탄성 공놀이 라켓 총 6종의 프로그램이 선착순으로 체험할 수 있다.

어린이들이 직접 만들고 탐구하며 과학 원리를 자연스럽게 이해할 수 있도록 구성된 것이 특징이다. 또한 행사 체험 후 SNS에 후기를 업로드한 참가자를 대상으로' 랜덤 선물 뽑기' 이벤트를 진행하여 현장의 즐거움을 더할 예정이다.





김장호 구미시장은 "가을의 풍성함 속에서 열리는 이번 행사가 단순한 체험을 넘어 아이들이 과학 원리를 쉽게 이해하고 창의적 사고를 키울 수 있는 뜻깊은 시간이 되길 기대한다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

