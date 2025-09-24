백화점 3사 '가을 정기세일' 시작…신상품 최대 50% 할인

롯데百, 400여개 브랜드 참여…최대 50% 할인

신세계百, 패션·스포츠 등 최대 10~30% 할인

현대百, 150여개 팝업스토어 선봬

백화점 3사가 오는 26일부터 '가을 정기 세일'을 진행한다.

먼저 롯데백화점은 약 400여개 브랜드가 참여해 F/W(가을·겨울) 시즌 신상품을 최대 50% 할인한 가격에 선보인다. 늘어나는 아웃도어 수요에 맞춰 경량 재킷, 러닝화 등 인기 스포츠 아이템도 30~50% 할인한다. 가을 라운딩 시즌을 맞아 골프 브랜드와 부츠 등 신발 브랜드에서도 최대 30% 할인 혜택을 제공한다. 가을·겨울 시즌에 어울리는 인테리어 소품과 패브릭 및 주방 식기 상품군도 최대 50% 할인 행사를 진행한다.

가을 혼수 성수기 시즌을 맞이해 '웨딩 페어' 행사도 진행한다. 웨딩 페어는 롯데백화점의 웨딩 특화 서비스인 '웨딩 마일리지'를 두 배로 받을 수 있는 행사다. 올해는 다음 달 7일부터 19일까지 총 13일간 진행한다. 연휴 기간 양가 방문을 준비하는 예비부부를 위해 웨딩멤버스 회원을 대상으로 청과 선물 세트 15% 할인 혜택도 제공한다.

다양한 팝업스토어도 만나볼 수 있다. 에비뉴엘 잠실 지하 1층 '더크라운'에서는 오는 26일부터 다음 달 12일까지 '미우미우 아테네움' 팝업스토어를 선보인다. 본점 지하 1층 코스모너지 광장에서는 오는 30일부터 다음 달 4일까지 디올의 '루즈 디올' 팝업스토어를 진행한다. 강남점 1층 '더콘란샵'에서는 다음 달 13일까지 덴마크 라이프스타일 브랜드 '테클라(TEKLA)'의 기프팅 팝업스토어를 연다.

신세계백화점은 본점, 강남점 등 13개 전 점포에서 패션·잡화·스포츠 등 250여개 브랜드의 가을 시즌 신상품과 시즌오프 상품을 판매한다. 패션·스포츠 등은 최대 10~30% 할인, 라이프스타일은 20~40%의 할인 혜택을 만나볼 수 있다. 띠어리, 메종키츠네, 준지 등 MZ세대에게 인기를 끌고 있는 해외 컨템포러리 브랜드에서는 기존 고객 대상으로 매장 내 QR코드를 활용한 룰렛 프로모션을 통해 5~15% 할인권을 랜덤으로 증정한다. 영패션에서는 커버낫, LEE, 와키윌리 등 브랜드에서 10~30% 할인을, 나이키는 10~20% 할인을 준비했다. 라이프스타일에서는 가구 및 베딩 상품을 만나볼 수 있는데 20~40% 할인을 받을 수 있다.

다양한 팝업스토어도 진행한다. 다음 달 1일부터 12일까지 슈즈 브랜드 어그의 팝업스토어가 강남점 1층 더스페이지에서 진행된다. 어그 제품을 구매한 전 고객에게는 키체인을 제공하고, 팝업 이벤트를 참여하면 하트 키링이 제공된다. 가죽 소파 브랜드 '르비크'도 이번 가을 행사에 참여했다. 르비크의 경우 전 품목 12% 할인을 받을 수 있다. 리뷰 작성 및 활용에 동의한 고객을 대상으로는 신세계상품권 3만원을 증정한다. 이외에도 알레르망, 세사 등 가을철 많이 찾는 구스를 활용한 다양한 제품들을 20~40% 할인해 선보인다.

현대百, '더현대 팝업 페스타'…패션·콘텐츠 팝업스토어 150여개 선봬

현대백화점은 오는 26일부터 다음 달 19일까지 압구정본점 등 전국 백화점에서 가을 시즌 테마 행사 '더현대 팝업 페스타'를 진행한다. 행사는 '취향 여행'을 콘셉트로 전국 점포에 150여개의 팝업스토어를 선보인다.

먼저 패션·콘텐츠 팝업스토어를 선보인다. 무역센터점에서는 오는 29일부터 다음 달 9일까지 한복을 현대적으로 재해석한 여성 패션 브랜드 '하플리' 팝업스토어를 열고 대표 제품을 판매한다. 더현대 서울에서는 다음 달 2일부터 11일까지 인기드라마 '폭군의 셰프' 팝업스토어를 연다. 판교점에서는 29일까지 유튜버 프응과 협업한 '바이비' 팝업스토어를 통해 인기 벌꿀 상품을 선보인다.

가족 단위 고객을 위한 체험형 콘텐츠도 준비했다. 목동점에서는 다음 달 1일부터 31일까지 핸드메이드 전기자전거 브랜드 '아베크커스텀' 팝업스토어를 통해 BMX(묘기 자전거) 신제품을 최초 공개한다. 충청점은 다음 달 2일부터 19일까지 인기 보드게임 '꼬치의 달인' 팝업스토어를 열고, 보드게임 대회와 브릭 플레이존 등을 운영한다.





전시 콘텐츠도 강화했다. 더현대 서울 알트원(ALT.1)에서는 다음 달 1일부터 21일까지 세계적인 피규어 브랜드 '베어브릭'의 글로벌 전시 '베어브릭 월드 와이드 투어'를 진행한다. 베어브릭 탄생 20주년을 기념해 진행되는 이번 전시에서는 전 세계 120여명의 아티스트가 제작한 작품이 소개된다. 중동점에서는 오는 26일부터 다음 달 9일까지 경기도콘텐츠진흥원과 협업해 도깨비마을·별주부전·금도끼 은도끼 등 설화를 디지털 콘텐츠 등으로 체험하는 '오색설화 인터랙티브 전시'를 선보인다.





