마크롱 "당신 때문에 길 막혀" 뉴욕서 트럼프에 전화…무슨 일?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

유엔(UN) 본부 있는 뉴욕서 발 묶여

트럼프 대통령 차량 행렬 이동 때문

국제연합(UN) 관련 일정으로 미국 뉴욕을 방문한 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령이 도널드 트럼프 미국 대통령의 차량 행렬에 발이 묶이는 일이 벌어졌다.

프랑스 매체 '브뤼(Brut)'는 22일(현지시간) 사회관계망서비스(SNS)를 통해 뉴욕 도로 한복판에 발이 묶인 마크롱 대통령의 모습을 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령과 통화하는 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. 브뤼(Brut) 캡처.

AD

이날 마크롱 대통령은 뉴욕에 위치한 UN 본부에서 연설을 마친 뒤 교차로로 나왔는데, 갑작스러운 경찰 통제선에 가로막혔다. 해당 통제선은 트럼프 대통령 차량 행렬 때문에 세워진 것으로 알려졌다.

한 경찰관이 마크롱 대통령에게 다가와 "죄송합니다. 대통령님, 현재 모든 길이 막혀 있습니다"라며 양해를 구하자, 마크롱 대통령은 그 자리에서 즉각 트럼프 대통령에게 전화를 걸었다.

그는 트럼프 대통령을 향해 웃으며 "잘 지내느냐. 지금 길에서 기다리고 있다"라며 "당신 때문에 모든 길이 막혔다"라고 농담을 건넸다.

통제는 몇 분 뒤에 해제됐다. 다만 차량은 여전히 지나갈 수 없었고, 도보 이용만 허용된 것으로 알려졌다. 결국 마크롱 대통령 일행은 약 30분간 뉴욕 거리를 걸어 프랑스 대사관으로 이동했다고 한다.

뉴욕 시민들과 인증 사진을 찍는 마크롱 대통령. 브뤼 캡처

마크롱 대통령은 도보 이동 중에도 트럼프 대통령과 통화를 이어갔으며, 길에서 마주친 시민들과 '인증 사진'을 찍었다.

한편 이날 유엔 본부에서 마크롱 대통령은 팔레스타인 두 국가 해법을 논의하는 고위급 회의를 주재했다. 회의는 팔레스타인 문제의 평화적 해결, 두 국가 해법 실행을 논의하기 위해 프랑스-사우디아라비아 공동 주최로 소집됐으며, 이 자리에서 유엔은 142개 회원국의 지지로 '뉴욕 선언'을 채택했다.





AD

뉴욕 선언은 팔레스타인 국가 창설 추진, 2023년 하마스의 이스라엘 기습 공격 규탄, 이스라엘의 가자지구 민간인 공격 비판 등 내용을 담았다.





임주형 기자 skepped@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>