구미시, '추석은 구미역에서'…10월 3~12일

전시 · 마켓 · 체험 · 공연으로 즐기는 구미역 추석맞이 문화 축제

경북 구미시와 (재) 구미문화재단(대표이사 이한석)은 구미를 찾는 귀성객과 관광객들에게 풍성한 명절 분위기를 선사하고, 지역문화와 특색을 널리 알리기 위해 오는 10월 3일~12일까지 10일간 구미역 일대에서 '추석은 구미역에서' 행사를 개최한다.

「추석은 구미역에서」 행사 포스터

구미역 3층 특별전시장에서는 지역작가 26명이 참여하는 한가위 미술장터가 열리며, 전시 감상뿐만 아니라 작가와 함께하는 체험 행사와 전시 해설도 함께 진행된다.

특히 개막일인 10월 3일에는 한국 현대 서예의 대표적 기인이자 퍼포먼스 서예의 창시자로 알려진 율산 리홍재 선생이 특별 서예 퍼포먼스가 펼쳐진다.

또한, 마켓장에서는 지역 핸드메이드 작가들이 참여하는 스테이션 마켓이 열린다. 마카롱 레터링, 원석 팔찌 만들기 등 특색 있는 체험 행사가 준비되어 있어 남녀노소 모두 즐길 수 있다.

구미역 후면광장에서는 재즈, 국악, 밴드음악 등 다양한 장르의 버스킹 공연이 매일 4시부터 펼쳐져 귀성객과 시민들에게 풍성한 즐길 거리를 제공한다.





이한석 (재)구미문화재단 대표이사는 "추석 연휴 기간에 구미를 찾는 모든 분이 선물 같은 문화축제를 즐기고, 지역문화와 상권이 함께 활력을 얻는 기회가 되길 바란다"고 했다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

