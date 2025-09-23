구미상공회의소, ‘찾아가는 수입규제 컨설팅’ 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

구미상공회의소(회장 윤재호)경북FTA통상진흥센터는 22일(월) 구미상의 1층 중회의실에서 경북지역 기업을 대상으로 '찾아가는 수입 규제 컨설팅'을 개최했다.

산업통상자원부와 대한상공회의소, 구미상공회의소 경북 FTA 통상진흥센터가 공동으로 주관했으며, 최근 미국 무역확장법(Section 232 ) 적용에 따른 관세 부과 및 수입 규제 강화로 어려움을 겪고 있는 지역 기업들을 지원하기 위해 마련됐다.

참여 기업별 1:1 맞춤형 상담으로 진행하는 모습/김이환 기자

컨설팅 프로그램은 ▲ 미국 무역확장법 232조 관세 조치 동향 및 함량 가치 신고 방법 안내 ▲ 상호관세 동향 소개 ▲ 중견·중소기업 대상 수입 규제 대응 사업 안내에 이어 참여 기업별 1:1 맞춤형 상담으로 진행됐다.

또한 법무법인 화우, 안진회계법인, 삼정회계법인 등 전문가들이 참여해 기업별 특성에 따른 구체적인 상담을 제공했으며, 현장에서 긍정적인 반응을 끌어냈다.





경북 FTA 통상진흥센터 관계자는 "이번 컨설팅이 기업들이 마주한 실제 애로사항을 풀어가는 데 도움이 되기를 기대한다."며, "앞으로도 통상 환경 변화에 발맞춰 지역 기업들이 신속히 대응할 수 있도록 맞춤형 교육과 설명회를 이어가겠다"고 밝혔다.





영남취재본부 김이환 기자 klh0422@asiae.co.kr

