주점서 추행 없었다던 군의원, CCTV 보여주자 "착각" "사과"

사건 축소·은폐 의혹도

최초 사과문 A4용지 2장 작성

"주점 종업원으로 착각했다" 해명

충청남도 예산군의회 전경. 예산군의회

주점 복도에서 여성을 추행하는 장면이 CC(폐쇄)TV를 통해 포착된 예산군의원이 연합뉴스와 인터뷰를 통해 공식 사과했다. 최초 "그런 사실이 없다"라고 발뺌했으나, 보도 이후 인정하면서 사과문을 전했다.

23일 연합뉴스는 국민의힘 홍종표 예산군의원이 한 주점 복도에서 여성을 추행했고, 피해 여성은 정신적 충격이 시달리고 있으며 경찰 신고를 준비 중인 것으로 알려졌다고 보도했다.

이날 한 주민이 공개한 CCTV 영상에 따르면 지난 19일 오후 11시 30분께 충남 홍성군 한 주점 복도에서 남성 2명이 업주의 안내를 받아 룸으로 향했다. 홍 의원은 휴대전화를 보며 걷던 중 복도 한쪽에 서 있던 여성을 쳐다보더니 갑자기 특정 신체 부위를 손으로 만졌다. 여성은 즉각 반항했지만, 홍 의원은 아무 일 없다는 듯 룸으로 들어간 것으로 전해졌다.

확인 결과 피해 여성은 업주의 딸로, 부모 일을 돕기 위해 잠시 주점에 나와 있던 것으로 알려졌다. 사건 직후 피해자가 항의했으나 홍 의원은 사과하지 않았고, 동석한 다른 남성이 대신 사과한 것으로 전해졌다.

이튿날 피해 여성의 지인이 다시 문제를 제기하자 홍 의원은 A4 용지 두 장 분량의 사과문을 작성해 사진을 찍어 문자메시지로 전달했다. 피해자 지인에 따르면 사과문에는 "주점 종업원으로 착각했다"는 내용의 해명이 담겨 있었고, "소문나지 않게 해 달라"는 등의 말을 전하며 사건을 축소·은폐하려 했다는 의혹도 제기됐다.

피해 여성의 지인은 "피해자는 사건 이후 낯선 남성만 마주쳐도 깜짝 놀라는 등 심각한 스트레스에 시달리고 있다"라며 "가해자는 진정한 사과보다 사건을 덮는 데만 급급하다"고 비판했다.





사건이 확산하자 홍 의원은 사과문을 전달했다. 그는 "저의 잘못으로 인해 마음의 상처를 드린 점 결코 가볍게 여기지 않으며 다시는 같은 일이 반복되지 않도록 깊이 성찰하겠다"라며 "이번 일로 신뢰를 저버리게 된 점에 대해 의원으로서 또 한 사람의 군민으로서 무거운 책임감을 통감하고 군민과 피해자에게 진심으로 사과한다"라고 밝혔다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

